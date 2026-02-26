Systém penzí skončil loni ve schodku 9,2 miliardy korun

Systém důchodového pojištění skončil loni ve schodku více než devět miliard korun. Deficit byl tak proti předchozímu roku zhruba pětinový. Výdaje na penze a správu rostly pomaleji než příjmy. Dosáhly téměř 722 miliard korun, meziročně to bylo o 5,5 miliardy korun víc. Vybraná suma na pojistném byla proti předloňsku vyšší zhruba o 47 miliard korun, činila 712,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.
V minusu zůstal pomyslný důchodový účet zatím i na začátku letoška, a to 2,8 miliardy korun. Je to méně než v minulých čtyřech letech, ukazují data. Vláda plánuje od příštího roku kroky ke zvýšení výdajů.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci loňska 2,35 milionu starobních, 419 tisíc invalidních a bezmála 65 tisíc vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze byla přes 21 tisíc korun. Další desetitisíce důchodů poskytovaly důchodové systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.
Výdaje versus příjmy
Na důchody se loni vyplatilo téměř 715,9 miliardy korun. Do penzí putovalo meziročně o 5,9 miliardy korun víc. Na správu se v minulém roce využilo dalších 6,1 miliardy korun, zhruba o 400 milionů korun méně než předloni. Výdaje na administraci za poslední roky klesají. Celkové výdaje činily loni 722 miliard korun. Byly tak o 0,8 procenta vyšší než v předchozím roce. Příjem z odvodů meziročně vzrostl o sedm procent. Na pojistném se vybralo 712,7 miliardy korun.
Výdaje dlouhodobě rostly rychleji než příjmy. V předminulém roce se vybraná suma poprvé po letech zvedla víc než utracená. Mezi důvody je oživování ekonomiky a navyšování výdělků i změny v důchodech, které prosadila minulá vláda. Mezi úpravy patří zmírnění valorizací či zpřísnění podmínek u předčasných penzí. Vláda ANO, SPD a Motoristů ohlásila, že část důchodové reformy zruší. První novela s návratem k vyššímu přidávání, zrušením omezení zvyšování předčasných penzí, navyšováním důchodů po osmdesátce každých pět let o pět set korun nebo zvedáním penze za práci v důchodu by měla podle navrhovaného legislativního plánu platit od příštího roku.
Letos od ledna starobní penze vzrostla v průměru o 240 korun a většině příjemců se k tomu zvedl i procentní zásluhový díl o 2,6 procenta. Podle dřívějších údajů ministerstva práce se tak měl starobní důchod navýšit v průměru o 668 korun, činit by měl téměř 21 800 korun.