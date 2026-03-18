Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Americký federální soudce nařídil v úterý obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než tisíc jejích zaměstnanců, kteří před více než rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury. Prezident USA Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz prakticky vyřadil z provozu.
Okresní soudce Royce Lamberth, jmenovaný prezidentem Ronaldem Reaganem, rozhodl o tom, že téměř úplné zastavení činnosti Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která je mateřskou společností Hlasu Ameriky, porušilo federální administrativní zákony. Agentuře, jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, dal týden na vytvoření plánu obnovy vyslání Hlasu Ameriky.
USAGM loni v březnu více než tisícovce zaměstnanců stanice nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost USAGM na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.
Již v sobotu 7. března rozhodl soudce o tom, že prozatímní šéfka USAGM Kari Lakeová neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu Hlasu Ameriky. Podle Lambertha funkci prozatímní ředitelky zastávala v rozporu se zákonem i ústavou.
V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku. Lamberth už v uplynulých měsících dvakrát zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a personálu Hlasu Ameriky.
Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku. Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř padesáti jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.