Zemětřesení na filipínském ostrově má tři oběti

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo v noci na pondělí SELČ zemětřesení o síle 7,8 stupně, uvádí seismologická střediska. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem vlny tsunami, píše agentura Reuters. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně třech mrtvých a třech zraněných. Několik budov se zřítilo ve městě General Santos, které se nachází nedaleko od epicentra.
Evropská střediska EMSC a Gfz v Německu zaznamenala otřes o síle 7,8 stupně v 1:37 SELČ. Původně střediska informovala o síle 8,1 stupně. Epicentrum se podle mapy zveřejněné EMSC nacházelo v moři, nedaleko od pobřeží ostrova Mindanao. Zhruba o deset minut později oblast zasáhl další otřes o síle 6,3 stupně.
„Několik budov se zřítilo,“ uvedl Robert Dagon z policie ve městě General Santos. Nedokázal ale uvést konkrétní počet poškozených nemovitostí. V oblasti jsou také výpadky elektrického proudu.
Americké Tichomořské středisko pro varování před tsunami uvedlo, že Filipíny by mohla zasáhnout vlna tsunami o výšce jednoho až tří metrů. Filipínské úřady varovaly, že by vln mohlo být více. „Lidem doporučujeme se evakuovat do vyšších pater či do vnitrozemí,“ uvedl šéf filipínského seismologického ústavu Teresito Bacolcol. Indonéské úřady nařídily evakuaci některých oblastí na severním pobřeží.
Mindanao patří k největší filipínským ostrovům. Filipíny leží v takzvaném ohnivém kruhu. Setkávají se zde tektonické desky, a zemětřesení jsou proto častá.