Pašinjan se prohlásil za vítěze voleb, jeho strana výrazně vede

Vládnoucí strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikola Pašinjana vede v parlamentních volbách, podle webu OC Media je sečtěno již přes 90 procent hlasů. Subjekt tak s padesáti procenty směřuje k třetímu volebnímu období, předseda vlády se již v noci prohlásil za vítěze. Opoziční Silná Arménie zaostává s asi 23 procenty hlasů.
Predikce Občanské smlouvě po sečtení 94 procent hlasů podle OC Media přisuzovaly 64 křesel ve 105členném tělese, což je pohodlná většina. Silná Arménie by dosáhla na 29 mandátů a čtyřprocentní uzavírací klauzuli by překročila také Arménská aliance, které by připadlo s deseti procenty hlasů dvanáct křesel.
Arménie bývala součástí Sovětského svazu a později spojencem Ruska, přičemž na svém území hostí také ruskou vojenskou základnu. V poslední době ale Pašinjan usiluje o užší vazby se Západem a Evropskou unií. Parlamentní volby se konaly po porážce v konfliktu s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach v roce 2023.
Vztahy Jerevanu a Moskvy se vyostřují zhruba od roku 2023. Arménie se v té době připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC), což Moskva označila za nepřátelský krok.
O rok později Jerevan prakticky zmrazil svou účast v Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou. Loni Arménie přijala zákon, jenž deklaruje záměr usilovat o členství v Evropské unii.