Ukrajina letos znovu ovládla 600 kilometrů čtverečních svého území, řekl Syrskyj


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajinská armáda letos znovu ovládla šest set kilometrů čtverečních ukrajinského území, řekl v pondělí její hlavní velitel Oleksandr Syrskyj. Agentura Reuters napsala, že jde o další náznak změny v dynamice války, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022. V květnu Ukrajina ovládla o sto kilometrů čtverečních více, než kolik ztratila, podotkl také Syrskyj.

Hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil neupřesnil, kde ukrajinská armáda postoupila. Pouze uvedl, že v některých úsecích 1200 kilometrů dlouhé frontové linie si nadále udržela iniciativu.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc řekl, že Ukrajina za letošek znovu získala kontrolu nad územím o rozloze asi šest set kilometrů čtverečních.

Reuters píše, že tvrzení ukrajinských činitelů není možné nezávisle ověřit. Přesně určit, která ze znepřátelených stran kontroluje určité území v místech u fronty, je obtížné, protože kvůli rozšířenému využívání dronů kolem ní vznikla široká „zóna smrti“.

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii
Rafinerie v ruské Jaroslavli. Ilustrační foto

Nejtvrdší boje přetrvávají na jihovýchodě země

Nicméně i nezávislé skupiny sledující dění na bojišti v posledních měsících informovaly o tom, že se ruský postup zpomalil nebo že ukrajinské síly situaci zvrátily ve svůj prospěch. Je tomu tak poprvé od neúspěšné ukrajinské protiofenzivy z roku 2023.

Syrskyj řekl, že ruská vojska se stále snaží postupovat na východě a jihu Ukrajiny a že střetů na bojišti výrazně přibylo. Situace na frontě je podle něho „těžká a dynamická“.

Nejintenzivněji se podle něho válčí u Pokrovsku v Doněcké oblasti, který se Rusko snaží zcela obsadit od poloviny roku 2024. Nezávislý projekt DeepState na své mapě znázorňující situaci na frontě už několik týdnů Pokrovsk označuje jako místo plně obsazené ruskými silami. Moskva tvrdí, že ho ovládla loni v prosinci. V sousední Záporožské oblasti se nejtvrdší boje odehrávají u Huljajpole, uvedl také Syrskyj.

Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate
Ukrajinská armáda v akci

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