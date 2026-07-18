Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii a logistická centra, okupanti zaútočili na Oděsu


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda

Ukrajina v noci provedla rozsáhlý dronový útok na Moskvu a Moskevskou oblast. Zasáhla při něm rafinerii a velké logistické centrum, další velký sklad zasáhla také v Tambovské oblasti. Rusko v noci udeřilo na Oděskou oblast, kde poté útočilo i na zasahující hasiče. V sobotu pak opět pokračovalo v dronových úderech na obyvatele Chersonu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina zasáhla dvě významná logistická zařízení v Moskevské a Tambovské oblasti a také ropný objekt. Podle něj logistická zařízení sloužila k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení, na které se vztahují sankce. Ukrajinské střely středního doletu zasáhly i cíle v Azovském a Černém moři, dodal Zelenskyj.

Ruské úřady předtím sdělily, že ukrajinský dronový útok zasáhl logistické centrum společnosti Wildberries ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti jihovýchodně od Moskvy, a tvrdí, že si vyžádal nejméně sedm obětí a 24 zraněných.

Internetový prodejce Wildberries podle ruskojazyčného serveru BBC uvedl, že terčem útoku se stalo i jeho skladiště v Moskevské oblasti. Při tomto útoku bylo podle tvrzení společnosti zraněno 24 lidí.

Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov dodal, že ve městě Noginsk způsobily padající úlomky dronu požár v ropném skladu. Neupřesnil rozsah škod na zařízení, ale tvrdí, že zde byli zraněni dva lidé a že byla evakuována nedaleká porodnice.

Podle Ruska přes noc Ukrajina na Moskevskou oblast vyslala více než 370 dronů. Moskva tvrdí, že většina z nich byla sestřelena předtím, než se dostaly do cíle.

Rusko zaútočilo na Kyjev, Charkov, Oděsu či Cherson. Ukrajinci zasáhli rafinerie
Kyjev po ruském útoku 8. července 2026

Rusko zaútočilo na Oděsu

Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, kde jedna osoba zahynula a tři lidé byli zraněni, oznámil šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Rusko podle něj zasáhlo loď plující pod vlajkou Antiguy a Barbudy a byla poškozena i řada infrastrukturních objektů – budov, zásobních nádrží a skladů.

Oděská oblast byla hlavním terčem Rusů, kteří v regionu poté útočili i na hasiče, kteří zasahovali u následků náletů, sdělila ukrajinská Státní služba při mimořádné situace (DSNS). Tyto útoky se obešly bez zranění, poškodily ale vybavení hasičů, dodala DSNS.

Okupanti během noci vyslali na Ukrajinu sedm raket a devadesát dronů. Zásahy raketami a devatenácti bezpilotními letouny byly zaznamenány na devatenácti místech a pád trosek sestřelených zbraní na pěti místech, uvedlo ukrajinské letectvo.

Rusko také pokračuje v terorizování obyvatel Chersonu prostřednictvím svých dronů. V sobotu ráno tam zaútočily na auto a několik chodců, přičemž zranily devět lidí včetně čtrnáctiletého chlapce.

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