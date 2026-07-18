Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii a logistická centra, okupanti zaútočili na Oděsu

Ukrajina v noci provedla rozsáhlý dronový útok na Moskvu a Moskevskou oblast. Zasáhla při něm rafinerii a velké logistické centrum, další velký sklad zasáhla také v Tambovské oblasti. Rusko v noci udeřilo na Oděskou oblast, kde poté útočilo i na zasahující hasiče. V sobotu pak opět pokračovalo v dronových úderech na obyvatele Chersonu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina zasáhla dvě významná logistická zařízení v Moskevské a Tambovské oblasti a také ropný objekt. Podle něj logistická zařízení sloužila k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení, na které se vztahují sankce. Ukrajinské střely středního doletu zasáhly i cíle v Azovském a Černém moři, dodal Zelenskyj.
Ruské úřady předtím sdělily, že ukrajinský dronový útok zasáhl logistické centrum společnosti Wildberries ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti jihovýchodně od Moskvy, a tvrdí, že si vyžádal nejméně sedm obětí a 24 zraněných.
Internetový prodejce Wildberries podle ruskojazyčného serveru BBC uvedl, že terčem útoku se stalo i jeho skladiště v Moskevské oblasti. Při tomto útoku bylo podle tvrzení společnosti zraněno 24 lidí.
Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov dodal, že ve městě Noginsk způsobily padající úlomky dronu požár v ropném skladu. Neupřesnil rozsah škod na zařízení, ale tvrdí, že zde byli zraněni dva lidé a že byla evakuována nedaleká porodnice.
Podle Ruska přes noc Ukrajina na Moskevskou oblast vyslala více než 370 dronů. Moskva tvrdí, že většina z nich byla sestřelena předtím, než se dostaly do cíle.
Rusko zaútočilo na Oděsu
Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, kde jedna osoba zahynula a tři lidé byli zraněni, oznámil šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Rusko podle něj zasáhlo loď plující pod vlajkou Antiguy a Barbudy a byla poškozena i řada infrastrukturních objektů – budov, zásobních nádrží a skladů.
Oděská oblast byla hlavním terčem Rusů, kteří v regionu poté útočili i na hasiče, kteří zasahovali u následků náletů, sdělila ukrajinská Státní služba při mimořádné situace (DSNS). Tyto útoky se obešly bez zranění, poškodily ale vybavení hasičů, dodala DSNS.
Okupanti během noci vyslali na Ukrajinu sedm raket a devadesát dronů. Zásahy raketami a devatenácti bezpilotními letouny byly zaznamenány na devatenácti místech a pád trosek sestřelených zbraní na pěti místech, uvedlo ukrajinské letectvo.
Rusko také pokračuje v terorizování obyvatel Chersonu prostřednictvím svých dronů. V sobotu ráno tam zaútočily na auto a několik chodců, přičemž zranily devět lidí včetně čtrnáctiletého chlapce.