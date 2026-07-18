Nová zpráva o extremismu nezmiňuje SPD, dva experti končí, píší SZ

Ministerstvo vnitra nezmínilo vládní SPD ve své zprávě o extremismu za loňský rok. Předtím se v ní hnutí objevovalo opakovaně. Píše to server Seznam Zprávy (SZ), podle něhož z resortu odcházejí dva lidé, kteří měli nový dokument na starosti. Důvod neuvedli, podle serveru je jím ale právě i finální podoba zprávy, kterou v pondělí projedná vláda. Soud v červnu SPD udělil peněžitý trest v hodnotě tří milionů za podněcování k nenávisti, obžalobě čelí i předseda hnutí Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené.
Z vnitra podle SZ odchází seniorní analytik Jiří Pětioký, který byl dlouhodobě za zprávu o extremismu zodpovědný. Končí i ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj odchod potvrdil. Důvod komentovat nechtěl.
SZ s odkazem na své zdroje tvrdí, že za koncem obou je i podoba zprávy, v níž nejsou zahrnuty politické subjekty. Podle serveru byly vyřazeny na pokyn vedení ministerstva.
Standardní postup, tvrdí vnitro
Vnitro to popírá. „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025 vznikla standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších zapojených institucí. Jedná se o každoročně zpracovávaný analytický materiál. Do odborného obsahu zprávy nezasahují žádní političtí představitelé,“ sdělila serveru mluvčí vnitra Ivana Nguyenová.
Ve zprávě z roku 2024, kterou schvalovala ještě předchozí vláda Petra Fialy (ODS), hnutí SPD zmíněné bylo. Stejně tak se objevilo ve zprávách za předcházející roky. Loni v říjnu ale Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020.
Omluvu soud SPD nepřiznal. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) letos v únoru oznámil, že resort stahuje dovolání, které v tomto sporu podal. Podle Metnara se tak stalo bez jeho pověření a za jeho zády. SPD podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.