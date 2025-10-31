NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl


31. 10. 2025

Zobrazování migrantů ve volební kampani SPD se podobá tomu, jak vykreslovala příslušníky jiných ras a společenských tříd nacistická a komunistická propaganda, uvedl Nejvyšší správní soud (NSS). V rozhodnutí se postavil ke kampani SPD kriticky, ale stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Nepodařilo se totiž prokázat hrubé ovlivnění výsledku voleb, což je podmínka případného zásahu soudu.

Kampaň SPD podle NSS vypovídá spíš o hnutí samotném, ostatní strany na ni mohly reagovat a voliči si nakonec sami udělali obrázek. Rozhodnutí je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Volička předložila soudu konkrétní příspěvky představitelů SPD na sociálních sítích, šlo zejména o zobrazení údajných migrantů s noži. Na základě počtu reakcí pod příspěvky pak odhadla, kolik voličů příspěvky ovlivnily, a zpochybnila zvolení poslanců hnutí Tomáše Doležala, Jana Hrnčíře a Radka Kotena.

„Jakkoli působí navrhovatelčin odhad racionálně, není v možnostech volebních soudů odhadnout, kolik z lidí, kteří dali jí uváděným příspěvkům ‚lajk‘ či k nim připsalo souhlasný komentář, nakonec volilo SPD, kolik by tento subjekt volilo i bez ohledu na uvedené příspěvky, a kolik jiných potenciálních voličů mohlo být touto nenávistnou kampaní naopak zhnuseno a odrazeno od volby SPD,“ stojí v rozsudku volebního senátu se zpravodajem Pavlem Molkem.

Podněcování nenávisti je nepřípustné, zopakoval soud

„Co však je a má zůstat v předvolební kampani nepřípustné, je podněcování nenávisti vůči jakékoli skupině lidských bytostí a vyvolávání strachu z nich, zvlášť při vědomí historické zkušenosti s nacistickou a komunistickou propagandou, která ve 20. století zobrazovala příslušníky jiných ras či jiných společenských tříd podobným způsobem, jako to činí nyní SPD, tedy jako hrozbu pro ‚naši‘ společnost, před kterou je třeba ‚nás‘ bránit všemi prostředky,“ popsal soud.

NSS připomněl loňské usnesení Krajského soudu v Brně, který obdobnou kampaň v krajských volbách označil za „jednoduše pitomou, morálně pokleslou, se svými xenofobními, rasistickými a diskriminačními prvky přesahující meze elementární slušnosti a v konečném důsledku podceňující míru inteligence voličů“.

Podle NSS je „velmi nevkusné a nebezpečné, aby politická kampaň rozdmýchávala ve společnosti xenofobii a nenávist k jakékoli skupině obyvatel“. Jako možný důsledek takového působení soud zmínil případ Jaromíra Baldy, jenž v roce 2017 pokácel dva stromy na železniční tratě a způsobil nehody vlaků. Šířil také výhrůžné letáky, jimiž chtěl mimo jiné vzbudit zdání, že za tímto skutkem stáli džihádisté. Sympatizant SPD Balda se k činům doznal. Mimo jiné uvedl, že jej pronásledovaly hrůzné sny o migrantech.

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti
Tomio Okamura

Posouzení kampaně SPD z pohledu trestního práva přísluší orgánům činným v trestním řízení, zdůraznil NSS. Policie už hnutí i jeho předsedu Tomia Okamuru stíhá pro podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami. Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

NSS poukázal také na to, že styl kampaně je minimálně od krajských voleb předmětem široké veřejné diskuse a kritiky. „Ostatní kandidující subjekty tak měly možnost k ní zaujmout ve veřejné diskusi postoj. Je totiž právě primárně úkolem zbylých kandidujících subjektů, aby se v rámci politického boje proti takové volební kampani vymezily a pokusily se ji v mezích své čestné a poctivé volební kampaně využít ve svůj prospěch,“ uvedl NSS.

SPD ve sněmovních volbách získalo 7,78 procenta hlasů a bude nejspíš poprvé součástí vládní většiny spolu s hnutím ANO a Motoristy. Před čtyřmi lety SPD podpořilo 9,56 procenta voličů.

Složení sněmovny
Voleno je 200 poslankyň a poslanců
zdroj: ČSÚ, ČT24

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku, které podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejichž cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí rovněž mimo jiné izraelskou armádu, ruského vládce Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska, či Komunistickou stranu Číny. Ficovo vyjádření není k dispozici.
Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem kvůli požáru hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Informovala o tom agentura Bianet. Při neštěstí letos v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí bylo zraněno.
Spojené státy převzaly do vazby zprostředkovatele drogových obchodů Č' Tung Čanga, který působil v Mexiku a Číně jako klíčová spojka mezi jednotlivými zločineckými organizacemi. Těm mimo jiné zajišťoval praní špinavých peněz. Podle odborníků se jedná o postavu se značným vlivem, kterou může být složité nahradit. Oproti tomu dosavadní úspěchy amerických a mexických úřadů v odstraňování šéfů kartelů mnohdy přinesly další násilí a vzestup nových bossů.
Patnáct lidí včetně čtyř dětí utrpělo zranění při ruském nočním dronovém útoku na obytné domy a kritickou infrastrukturu ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny, informuje server RBK Ukrajina s odvoláním na šéfa oblastní vojenské správy Oleha Hryhorova. Ukrajinské dráhy uvedly, že Rusko zaútočilo na železniční infrastrukturu v Sumské a Charkovské oblasti. Náletům ukrajinských dronů během noci podle tamních úřadů čelila i některá ruská města.
V důsledku zvyšujících se teplot zemře na světě každou minutu jeden člověk. Uvádí to výzkum londýnské univerzity UCL, podle něhož by se těmto úmrtím dalo předejít, pokud by se lidé chovali odpovědněji k životnímu prostředí. Nadměrné využívání fosilních paliv způsobuje toxické znečištění ovzduší, lesní požáry a stojí za šířením nemocí, píše list The Guardian. Klimatické změny tak každoročně připravují o život miliony lidí.
