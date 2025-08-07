Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti, informoval šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Kauza souvisí s loňskými předvolebními plakáty tohoto subjektu. V případě prokázání viny hrozí Okamurovi šest měsíců až tři roky vězení.
„Podstatou dovozování trestní odpovědnosti za uvedený přečin je prezentování dvou plakátů v rámci předvolební kampaně do zastupitelstev krajů a senátních voleb konaných v roce 2024, jejichž obsah vzbuzoval či posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči migrantům negroidní rasy a romskému etniku na území České republiky,“ uvedl Lelek. Obžalobu bude řešit Obvodní soud pro Prahu 1.
Na jednom z kontroverzních plakátů SPD byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
Okamura už dříve řekl, že za kauzou podle něj stojí premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), kteří se snaží ovlivnit letošní podzimní volby do sněmovny a zůstat tak u moci.
Zmíněný trestný čin spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. V základní sazbě za něj lze uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Sazba se ale zvyšuje, pokud se pachatel činu dopustí „tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem“.