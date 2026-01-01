Rozsáhlé protesty v Íránu si vyžádaly nejméně šest mrtvých

Pokračující střety mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Íránu si vyžádaly první oběti na životech, podle tiskových agentur zemřelo nejméně šest lidí. Zemi kvůli prudce rostoucí inflaci zasáhly největší protesty za poslední tři roky, které se v několika regionech změnily v násilí.
Protesty začaly v neděli v Teheránu, kde se shromáždili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Následující den se demonstrace rozšířily do dalších měst a v úterý vyšli do ulic také studenti nejméně deseti íránských univerzit.
Protesty se ve čtvrtek konaly také v jižní provincii Fárs, zatímco v západních provinciích Kermánšáh, Chúzestán a Hamadán byli demonstranti zadrženi. Mluvčí vlády sdělila, že úřady budou přímo diskutovat se zástupci odborů a obchodníků, žádné další podrobnosti ale neposkytla.
Íránská agentura Fars uvedla, že v západní provincii Lorestán při útoku na policejní stanici zemřeli tři demonstranti a dalších sedmnáct utrpělo zranění. „Střetli se s policejními silami a zapálili několik policejních vozů,“ dodala. Agentura informovala rovněž o úmrtí dvou civilistů ve městě Lordegan. Íránské revoluční gardy pak podle agentury Reuters tvrdí, že při střetech s demonstranty zemřel jeden člen jejich přidružené milice basídž a dalších třináct utrpělo zranění.
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí. Íránský ríjál loni ztratil přibližně polovinu své hodnoty vůči dolaru a inflace v prosinci dosáhla 42,5 procenta.
Úřady v posledních letech potlačovaly protesty proti vysokým cenám, suchu, omezení práv žen a politických svobod. Často kvůli tomu sáhly k tvrdým bezpečnostním opatřením a rozsáhlému zatýkání.