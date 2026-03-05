Poslanci projednají žádosti o Babišovo a Okamurovo vydání k trestnímu stíhání

Poslanci projednají soudní žádosti o vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a předsedy SPD a dolní komory Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní mandátový a imunitní výbor už plénu hlasy koaliční většiny doporučil, aby žádostem nevyhovělo. Očekává se, že dolní komora rozhodne stejně. Opozice mluví o koalici nevydávání.
Zákonodárci projednají nejprve žádost o Babišovo vydání k stíhání. Následovat bude rozhodování o žádosti o Okamurovo vydání. Z opozice zazní návrh, aby zákonodárci hlasovali tajně.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová (ANO) čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát. Nagyovou zbavil Evropský parlament imunity loni v dubnu.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Kontroverze vzbudil zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“.
Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, sněmovna Okamuru ke stíhání vydala.