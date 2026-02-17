Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková

Soud s premiérem Andrejem Babišem (ANO) není politický proces, snaha o jeho odsouzení je ale příliš silná, míní předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Babišův spis ke kauze Čapí hnízdo velmi dobře zná a zarazilo ji, jakým způsobem probíhalo jeho trestní řízení. „Dospěla jsem (…) jako poslankyně i jako právnička (…) k přesvědčení, že kdyby Andrej Babiš nebyl politikem, tak by jeho trestní stíhání bylo buď zastaveno daleko dříve, anebo by dokonce vůbec nebylo zahájeno,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Válková zmiňuje chyby v případu, které ji vedly k tomu, že na úterním jednání výboru hlasovala proti Babišově vydání k trestnímu stíhání. Zkritizovala také roli tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za chyby v případu.
Politička ANO se vyjádřila také ke stíhání předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) týkající se billboardové kampaně jeho hnutí z roku 2024. Válkové se z plakátů SPD „zvedal žaludek“ a považuje je za nechutné. Nicméně ani tento případ podle ní zdaleka nedosahuje hranice, kterou vyžaduje trestní právo. Jak v případě Okamury, tak Babiše mandátový a imunitní výbor nedoporučil jejich vydání ke stíhání.