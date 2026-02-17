Kdyby Babiš nebyl v politice, nebyl by stíhán za Čapí hnízdo, soudí Válková


Soud s premiérem Andrejem Babišem (ANO) není politický proces, snaha o jeho odsouzení je ale příliš silná, míní předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Babišův spis ke kauze Čapí hnízdo velmi dobře zná a zarazilo ji, jakým způsobem probíhalo jeho trestní řízení. „Dospěla jsem (…) jako poslankyně i jako právnička (…) k přesvědčení, že kdyby Andrej Babiš nebyl politikem, tak by jeho trestní stíhání bylo buď zastaveno daleko dříve, anebo by dokonce vůbec nebylo zahájeno,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Válková zmiňuje chyby v případu, které ji vedly k tomu, že na úterním jednání výboru hlasovala proti Babišově vydání k trestnímu stíhání. Zkritizovala také roli tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za chyby v případu.

Politička ANO se vyjádřila také ke stíhání předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD) týkající se billboardové kampaně jeho hnutí z roku 2024. Válkové se z plakátů SPD „zvedal žaludek“ a považuje je za nechutné. Nicméně ani tento případ podle ní zdaleka nedosahuje hranice, kterou vyžaduje trestní právo. Jak v případě Okamury, tak Babiše mandátový a imunitní výbor nedoporučil jejich vydání ke stíhání.

Poslanecká sněmovna podle stanoviska mandátového a imunitního výboru zřejmě nevydá premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Výbor nedoporučil plénu ani vydání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD) ke stíhání v kauze předvolebních plakátů hnutí SPD. Stanovisko výboru ovšem pro poslance, kteří by o soudní žádosti mohli rozhodovat 5. března, není závazné.
Podle představ Sdružení praktických lékařů by na místa pro začínající lékaře měla být v dalších letech až dvojnásobná dotace. Sdružení o tom chce jednat s resortem zdravotnictví. Letos na specializační vzdělávání mladých praktiků pro děti i dospělé, ale třeba i psychiatrů, stát pošle o sto milionů korun více, než počítal původní návrh rozpočtu. Podobnou částkou by v druhé polovině roku měly přispět i pojišťovny. Podporu plánují cílit do míst, kde je lékařů málo.
Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině, řekl prezident Petr Pavel v úterý v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě hlavního města. Ruská expanzivní strategie se podle něj nezmění ani v případě, že v čele státu bude někdo jiný než Vladimir Putin.
Soud s premiérem Andrejem Babišem (ANO) není politický proces, snaha o jeho odsouzení je ale příliš silná, míní předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO). Babišův spis ke kauze Čapí hnízdo velmi dobře zná a zarazilo ji, jakým způsobem probíhalo jeho trestní řízení. „Dospěla jsem (…) jako poslankyně i jako právnička (…) k přesvědčení, že kdyby Andrej Babiš nebyl politikem, tak by jeho trestní stíhání bylo buď zastaveno daleko dříve, anebo by dokonce vůbec nebylo zahájeno,“ uvedla v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Válková zmiňuje chyby v případu, které ji vedly k tomu, že na úterním jednání výboru hlasovala proti Babišově vydání k trestnímu stíhání. Zkritizovala také roli tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za chyby v případu.
Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek ráno v 9:00 sejde s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Stejně jako v případě ostatních kandidátů před vznikem vlády Andreje Babiše (ANO) si chce při jednání vyslechnout jeho názory. Pavel předpokládá, že Červeného jmenuje členem vlády v pondělí 23. února ráno, řekl novinářům na tiskové konferenci při své úterní návštěvě Prahy.
Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v sedmdesátých a osmdesátých letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedli mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel Ludvík Fiala. StB podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře. Nyní pětasedmdesátiletý Töpfer řekl, že vyšetřování neinicioval a satisfakci necítí.
V souvislosti se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku zahájil městský úřad v Bruntále tři vyvlastňovací řízení. Odbor výstavby a územního plánování tak učinil na podnět státního podniku Povodí Odry, řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková. O vyvlastnění pozemků by mohlo být rozhodnuto nejpozději v lednu příštího roku. Zahájení stavby je naplánované na podzim roku 2027.
Do pražského kina Lucerna se mohla v úterý veřejnost přijít rozloučit s Janou Brejchovou. Vzniklo zde pietní místo, kde mohli příchozí vzdát hold herečce, která zemřela 6. února. Mělo jít o tichou vzpomínku, nikoliv pohřeb. Na Brejchovou vzpomínali také ve vysílání ČT24 její kolegové a přátelé.
