Macinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

ŽivěMacinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému


4. 3. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
ŽIVĚ: Senát jedná o Češích na Blízkém východě
Zdroj: ČT24

Senátoři jednají o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. Téma otevírá svým vstupem ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému, prohlásil. Projednání situace na Blízkém východě navrhli Starostové. Vláda podle nich selhala například v komunikaci. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová. Už před zahájením schůze avizovali podporu tématu kluby ODS a TOP 09.

Ministr Macinka ve svém projevu zdůraznil náročnost situace a ubezpečil senátory, že vláda nic nepodceňuje. „Od soboty se nevěnujeme prakticky ničemu jinému,“ prohlásil. Připomněl, že vláda organizuje návrat českých občanů z několika zemí zároveň. „Pracujeme s tím, co máme, a snažíme se udělat, co můžeme,“ shrnul.

Macinka vyjádřil určité pochybnosti ohledně systému dobrovolných registrací Drozd a připomněl, že zdaleka ne všichni Češi v zahraničí jsou v systému nahlášeni. Ve Spojených arabských emirátech, kde je podle ministra nejvíce Čechů, v sobotu vzrostl počet registrovaných ze zhruba osmi set o několik tisíc, popsal šéf diplomacie.

Zvláštní telefonní linka podle ministra od soboty odbavila tři tisíce telefonátů. Macinka přiznal, že došlo k dočasnému přehlcení linky, to se však již podařilo vyřešit. „Jsem ujištěn, že není žádný člověk, který by se nedovolal a nebylo mu zavoláno nazpátek,“ deklaroval ministr.

Opozice vytýká vládě špatnou komunikaci

Senátorka z klubu STAN Hana Žáková míní, že horní komora by měla kabinet vyzvat k tomu, aby se ze situace poučil. Komunikace ministerstva zahraničí a premiéra Andreje Babiše (ANO) podle ní nebyla koordinovaná, jednotná ani aktivní. „Selhala spousta věcí a například i systém Drozd,“ řekla senátorka.

V ohroženém regionu se podle tohoto systému dobrovolných registrací nachází kolem 6400 Čechů. Vláda pro ně vypravuje armádní letadla, kromě vládních letů se lidé do Česka vracejí i stroji společnosti Smartwings. Ve středu pak Babiš ještě informoval, že letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do Česka 615 lidí.

Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš
Letadla společnosti Emirates na dubajském letišti

„Naprosto nebyly využity další kapacity, jako jsou například mobilní operátoři, kteří nabídli našim občanům data a telefonování zdarma, aby se mohli spojit aspoň se svými rodinami. Mohla to využít vláda právě pro rychlé a bezpečné informování,“ tvrdí Žáková. Stát musí mít podle ní profesionální komunikační strategii připravenou.

„Vláda komunikuje, dělá maximum. Koná od první chvíle, současná opozice v Poslanecké sněmovně by měla přiložit ruku k dílu, aby se nám podařilo dostat ty lidi do Česka, což se děje,“ hájila před zahájením schůze kroky vlády předsedkyně klubu ANO Mračková Vildumetzová. Stejně jako další politici vládního hnutí prohlásila, že nynější koalice reaguje na situaci rychleji než minulá vláda po útoku na Izrael v říjnu 2023.

Vláda zareagovala okamžitě, říká Vondráček. Lipavský kritizuje její komunikaci
Události, komentáře (2. 3. 2026)

Výběr redakce

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

08:24Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

12:35Aktualizovánopřed 8 mminutami
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

před 13 mminutami
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

10:54Aktualizovánopřed 14 mminutami
Macinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

ŽivěMacinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

16:06Aktualizovánopřed 30 mminutami
Senát schválil odklad superdávky

Senát schválil odklad superdávky

10:02Aktualizovánopřed 36 mminutami
Sněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn

ŽivěSněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn

03:23Aktualizovánopřed 37 mminutami
Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth

14:04Aktualizovánopřed 41 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěMacinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

Senátoři jednají o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. Téma otevírá svým vstupem ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému, prohlásil. Projednání situace na Blízkém východě navrhli Starostové. Vláda podle nich selhala například v komunikaci. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová. Už před zahájením schůze avizovali podporu tématu kluby ODS a TOP 09.
16:06Aktualizovánopřed 30 mminutami

Senát schválil odklad superdávky

Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu budou dostávat takzvanou superdávku pravděpodobně od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku schválil Senát. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Novelu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) teď dostane k podpisu prezident. Předloha předpokládá rovněž odklad změn v životním minimu, a to z května na říjen. Senát také pro nadbytečnost zamítl navrhovaný odklad změn v částkách životního minima z května na červenec.
10:02Aktualizovánopřed 36 mminutami

ŽivěSněmovna se zabývá rozpočtem. Opozice navrhuje desítky změn

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci mohou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ve sněmovním systému bylo ráno devět desítek pozměňovacích návrhů, především opozičních. Jsou tam ale již čtyři avizované koaliční návrhy v celkovém objemu asi 1,1 miliardy korun. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
03:23Aktualizovánopřed 37 mminutami

Emirates zahájí denní lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš

Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do Česka 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu. V Praze už přistály ve středu dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety. Stát podle Babiše pronajal i letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot. Velký armádní airbus odletěl také dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu.
05:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší ve středu server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
13:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zemřel literární historik, pedagog a signatář Charty 77 Jaroslav Blažke

Ve věku 87 let zemřel v Brně literární historik, kritik, překladatel a středoškolský pedagog Jaroslav Blažke. Patřil k prvním stálým spolupracovníkům Rádia Proglas. Spolu s manželkou Marií podepsal Chartu 77. V době normalizace se podílel na výrobě samizdatové literatury a na pořádání bytových seminářů.
před 2 hhodinami

Komunikace jako za covidu, kritizoval Hřib vládu za repatriační lety. Podle Babiše má jít k psychiatrovi

Způsob, jakým vláda zajišťuje repatriaci Čechů z oblastí Blízkého východu, se stal ve sněmovně předmětem hádky mezi předsedou opozičních Pirátů Zdeňkem Hřibem a premiérem, předsedou ANO Andrejem Babišem. Poté, co premiér informoval o aktivitách dopravních společností a přepravě lidí do Česka, vystoupil Hřib s názorem, že Babiš nemá dělat dispečera a že činí z vystoupení před poslanci cirkus. Premiér reagoval tvrzením, že Hřib trpí „anektickou psychózou".
12:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V krizi myslete hlavně na bezpečí a ověřené informace, radí psychoterapeut

Lety mezi Blízkým východem a zbytkem světa ohrožuje dopravní chaos, který způsobily bojové operace USA a Izraele nad Íránem i odveta Teheránu. Vzdušné útoky se od soboty dotkly mnoha turistů, kteří v oblasti tráví dovolenou a uvázli i na velkých letištích v regionu. Řada z nich se sdružuje v hotelech nebo se snaží dostat domů pomocí cestovních kanceláří nebo vlád jednotlivých států. Nejdůležitější je podle odborníků v takových situacích zajistit pro sebe a své blízké bezpečí a také základní potřeby, jako je jídlo a pití. A v neposlední řadě sledovat ověřené informace, ale v přiměřeném množství.
před 4 hhodinami
Načítání...