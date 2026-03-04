Macinka: Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému

Senátoři jednají o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. Téma otevírá svým vstupem ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Repatriace je rozsáhlý proces, nevěnujeme se prakticky ničemu jinému, prohlásil. Projednání situace na Blízkém východě navrhli Starostové. Vláda podle nich selhala například v komunikaci. Postup vlády naopak hájila senátorka ANO Jana Mračková Vildumetzová. Už před zahájením schůze avizovali podporu tématu kluby ODS a TOP 09.
Ministr Macinka ve svém projevu zdůraznil náročnost situace a ubezpečil senátory, že vláda nic nepodceňuje. „Od soboty se nevěnujeme prakticky ničemu jinému,“ prohlásil. Připomněl, že vláda organizuje návrat českých občanů z několika zemí zároveň. „Pracujeme s tím, co máme, a snažíme se udělat, co můžeme,“ shrnul.
Macinka vyjádřil určité pochybnosti ohledně systému dobrovolných registrací Drozd a připomněl, že zdaleka ne všichni Češi v zahraničí jsou v systému nahlášeni. Ve Spojených arabských emirátech, kde je podle ministra nejvíce Čechů, v sobotu vzrostl počet registrovaných ze zhruba osmi set o několik tisíc, popsal šéf diplomacie.
Zvláštní telefonní linka podle ministra od soboty odbavila tři tisíce telefonátů. Macinka přiznal, že došlo k dočasnému přehlcení linky, to se však již podařilo vyřešit. „Jsem ujištěn, že není žádný člověk, který by se nedovolal a nebylo mu zavoláno nazpátek,“ deklaroval ministr.
Opozice vytýká vládě špatnou komunikaci
Senátorka z klubu STAN Hana Žáková míní, že horní komora by měla kabinet vyzvat k tomu, aby se ze situace poučil. Komunikace ministerstva zahraničí a premiéra Andreje Babiše (ANO) podle ní nebyla koordinovaná, jednotná ani aktivní. „Selhala spousta věcí a například i systém Drozd,“ řekla senátorka.
V ohroženém regionu se podle tohoto systému dobrovolných registrací nachází kolem 6400 Čechů. Vláda pro ně vypravuje armádní letadla, kromě vládních letů se lidé do Česka vracejí i stroji společnosti Smartwings. Ve středu pak Babiš ještě informoval, že letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek létat z Dubaje do Prahy a každý den ve spoji přepraví do Česka 615 lidí.
„Naprosto nebyly využity další kapacity, jako jsou například mobilní operátoři, kteří nabídli našim občanům data a telefonování zdarma, aby se mohli spojit aspoň se svými rodinami. Mohla to využít vláda právě pro rychlé a bezpečné informování,“ tvrdí Žáková. Stát musí mít podle ní profesionální komunikační strategii připravenou.
„Vláda komunikuje, dělá maximum. Koná od první chvíle, současná opozice v Poslanecké sněmovně by měla přiložit ruku k dílu, aby se nám podařilo dostat ty lidi do Česka, což se děje,“ hájila před zahájením schůze kroky vlády předsedkyně klubu ANO Mračková Vildumetzová. Stejně jako další politici vládního hnutí prohlásila, že nynější koalice reaguje na situaci rychleji než minulá vláda po útoku na Izrael v říjnu 2023.