V krizi myslete hlavně na bezpečí a ověřené informace, radí psychoterapeut

Lety mezi Blízkým východem a zbytkem světa ohrožuje dopravní chaos, který způsobily bojové operace USA a Izraele nad Íránem i odveta Teheránu. Vzdušné útoky se od soboty dotkly mnoha turistů, kteří v oblasti tráví dovolenou a uvázli i na velkých letištích v regionu. Řada z nich se sdružuje v hotelech nebo se snaží dostat domů pomocí cestovních kanceláří nebo vlád jednotlivých států. Nejdůležitější je podle odborníků v takových situacích zajistit pro sebe a své blízké bezpečí a také základní potřeby, jako je jídlo a pití. A v neposlední řadě sledovat ověřené informace, ale v přiměřeném množství.
„U podobných mimořádných událostí je vždycky nejdůležitější fáze prevence, teď už je na ni sice pozdě, ale pro podobné situace je vždy dobré se zamyslet nad potencionálními krizovými scénáři a připravit se na ně,“ říká psychoterapeut Tibor Brečka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.
Vzhledem k už probíhající situaci je podle experta samozřejmě nejdůležitější elementární bezpečí a uspokojování základních potřeb. „Takže poté, co vyřešíme, kde máme spát, zdali máme dostatek jídla a pití, tak dalším velmi důležitým faktorem jsou informace,“ dodává Brečka.
Zmínil, že existuje celá řada aplikací pro turisty v nesnázích, lidé mohou využít také krizové linky nebo sledovat internetové a televizní zpravodajství.
Brečka dále doporučil situaci nějakým způsobem strukturovat. „Nedívat se přespříliš daleko do budoucnosti. Pokud ten výhled je nejasný a úzkostný, situaci si třeba strukturovat po hodinách, co budu dělat tuto hodinu a co další,“ radí. A nebýt také sám a snažit se interagovat s dalšími lidmi, kteří se potýkají s podobnou situací.
Informace jsou podle psychoterapeuta v mimořádné situaci, jako je konflikt na Blízkém východě, důležité, nesmí jich být ale přespříliš. „Ve chvíli, kdy informace v dané chvíli nejsou a já se je snažím stále najít, tak to vlastně zvyšuje úzkost a stres,“ popsal Brečka.
Jak vysvětlit situaci dětem?
Řada lidí kvůli americko-izraelským úderům uvázla v hotelech nebo na letišti se svými dětmi. „Z mého pohledu nejdůležitější věc je samotné emoční rozpoložení dospělého. Čím více je sám ve strachu, v úzkosti nebo nervozitě, tím více se tato emoce přenáší na děti. Je dobré před tím, než začnu s dítětem komunikovat, tak se pokusit alespoň trochu uklidnit sám sebe a pak pomoci dítěti vystavět určitý pocit bezpečí, že tam není sám, že jsou tam rodiče, že se situace řeší,“ uvedl Brečka.
Podle psychoterapeuta existuje celá řada technik, které mohou jedinci v takových krizových situacích pomoci se zklidnit, ať už jde o dechová cvičení nebo například o kontakt s blízkým člověkem nebo s někým, kdo se nachází na stejném místě.
„Pomůže hovořit o situaci, verbalizovat pocity a zároveň pomůže určitý krizový plán. Pokusit se racionálně přistoupit k situaci. Můžeme pracovat s jakýmsi rituálem, právě když si strukturujeme prožívání a čas, tak právě to, že víme, co bude, byť v krátké době, přináší pocit kontroly,“ konstatoval Brečka.
Stres se však může v těžkých chvílích projevit i fyziologicky. „Od zrychleného dýchání, zrychlené srdeční aktivity přes intenzivnější tep, svalové napětí, ale projevuje se třeba i v rámci kognitivních funkcí. Určitá forma vnímání, paměti, myšlení může být omezena vlivem stresu. Také se může projevit dlouhodobě, co se týče poruch spánku, určitých komplikací v rámci dietetických návyků,“ dodal psychoterapeut.
Kontakt s blízkými, kteří jsou v bezpečí
Situace, jako je konflikt na Blízkém východě, je náročná nejen pro turisty, kteří uvázli v dané oblasti, ale také pro jejich blízké doma. Ti také chtějí vědět, co se děje. „Určitě je dobré dávkovat informace a vytvořit si nějaké komunikační okno, protože blízcí chtějí být v kontaktu, zároveň přespřílišný kontakt může působit negativně na naši psychiku,“ vysvětlil Brečko.
Pokud je to možné, psychoterapeut radí dát bližním vědět, kde se člověk nachází a co bude dělat. Je vhodné domluvit se na kontaktu, protože situace může být velmi komplikovaná. „Ne vždy třeba budeme mít čas na telefon nebo odpovídat na zprávu, tak se třeba předem domluvit na tom, že pokud teď neodpovím, tak třeba nemohu, nebo jsme na místě, kde nefunguje signál, a tímto snížit obavy našich blízkých,“ doporučil expert.
Eskalace a konflikty okolo nás
Rostoucí geopolitické problémy mají také vliv na zdraví jedince. „Byť si to někdy neuvědomujeme, jsme obklopeni různými negativními zprávami. Jen těžko můžeme před informacemi utéct a útěk sám o sobě by nebyl funkční. Určitou míru informací potřebujeme, zároveň je ale potřeba najít v životě smysl. Najít bezpečné rituály, najít něco, co i přes všechny negativní věci, kterými jsme obklopeni, nám dává smysl a pocit štěstí,“ doplnil Brečko.
Psychoterapeut však v této souvislosti připustil, že je těžké nenechat se negativními informacemi kolem nás zahltit.