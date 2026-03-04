V krizi myslete hlavně na bezpečí a ověřené informace, radí psychoterapeut


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Studio 6: Pomoc turistům uvázlým v zahraničí
Zdroj: ČT24

Lety mezi Blízkým východem a zbytkem světa ohrožuje dopravní chaos, který způsobily bojové operace USA a Izraele nad Íránem i odveta Teheránu. Vzdušné útoky se od soboty dotkly mnoha turistů, kteří v oblasti tráví dovolenou a uvázli i na velkých letištích v regionu. Řada z nich se sdružuje v hotelech nebo se snaží dostat domů pomocí cestovních kanceláří nebo vlád jednotlivých států. Nejdůležitější je podle odborníků v takových situacích zajistit pro sebe a své blízké bezpečí a také základní potřeby, jako je jídlo a pití. A v neposlední řadě sledovat ověřené informace, ale v přiměřeném množství.

„U podobných mimořádných událostí je vždycky nejdůležitější fáze prevence, teď už je na ni sice pozdě, ale pro podobné situace je vždy dobré se zamyslet nad potencionálními krizovými scénáři a připravit se na ně,“ říká psychoterapeut Tibor Brečka z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Vzhledem k už probíhající situaci je podle experta samozřejmě nejdůležitější elementární bezpečí a uspokojování základních potřeb. „Takže poté, co vyřešíme, kde máme spát, zdali máme dostatek jídla a pití, tak dalším velmi důležitým faktorem jsou informace,“ dodává Brečka.

Zmínil, že existuje celá řada aplikací pro turisty v nesnázích, lidé mohou využít také krizové linky nebo sledovat internetové a televizní zpravodajství.

Brečka dále doporučil situaci nějakým způsobem strukturovat. „Nedívat se přespříliš daleko do budoucnosti. Pokud ten výhled je nejasný a úzkostný, situaci si třeba strukturovat po hodinách, co budu dělat tuto hodinu a co další,“ radí. A nebýt také sám a snažit se interagovat s dalšími lidmi, kteří se potýkají s podobnou situací.

Informace jsou podle psychoterapeuta v mimořádné situaci, jako je konflikt na Blízkém východě, důležité, nesmí jich být ale přespříliš. „Ve chvíli, kdy informace v dané chvíli nejsou a já se je snažím stále najít, tak to vlastně zvyšuje úzkost a stres,“ popsal Brečka.

Nikdo nám nedal žádné informace, stěžují si cestující, kteří se vrátili z Ománu
Turisté vracející se z Ománu

Jak vysvětlit situaci dětem?

Řada lidí kvůli americko-izraelským úderům uvázla v hotelech nebo na letišti se svými dětmi. „Z mého pohledu nejdůležitější věc je samotné emoční rozpoložení dospělého. Čím více je sám ve strachu, v úzkosti nebo nervozitě, tím více se tato emoce přenáší na děti. Je dobré před tím, než začnu s dítětem komunikovat, tak se pokusit alespoň trochu uklidnit sám sebe a pak pomoci dítěti vystavět určitý pocit bezpečí, že tam není sám, že jsou tam rodiče, že se situace řeší,“ uvedl Brečka.

Podle psychoterapeuta existuje celá řada technik, které mohou jedinci v takových krizových situacích pomoci se zklidnit, ať už jde o dechová cvičení nebo například o kontakt s blízkým člověkem nebo s někým, kdo se nachází na stejném místě.

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí
Letiště Václava Havla

„Pomůže hovořit o situaci, verbalizovat pocity a zároveň pomůže určitý krizový plán. Pokusit se racionálně přistoupit k situaci. Můžeme pracovat s jakýmsi rituálem, právě když si strukturujeme prožívání a čas, tak právě to, že víme, co bude, byť v krátké době, přináší pocit kontroly,“ konstatoval Brečka.

Stres se však může v těžkých chvílích projevit i fyziologicky. „Od zrychleného dýchání, zrychlené srdeční aktivity přes intenzivnější tep, svalové napětí, ale projevuje se třeba i v rámci kognitivních funkcí. Určitá forma vnímání, paměti, myšlení může být omezena vlivem stresu. Také se může projevit dlouhodobě, co se týče poruch spánku, určitých komplikací v rámci dietetických návyků,“ dodal psychoterapeut.

Kontakt s blízkými, kteří jsou v bezpečí

Situace, jako je konflikt na Blízkém východě, je náročná nejen pro turisty, kteří uvázli v dané oblasti, ale také pro jejich blízké doma. Ti také chtějí vědět, co se děje. „Určitě je dobré dávkovat informace a vytvořit si nějaké komunikační okno, protože blízcí chtějí být v kontaktu, zároveň přespřílišný kontakt může působit negativně na naši psychiku,“ vysvětlil Brečko.

Pokud je to možné, psychoterapeut radí dát bližním vědět, kde se člověk nachází a co bude dělat. Je vhodné domluvit se na kontaktu, protože situace může být velmi komplikovaná. „Ne vždy třeba budeme mít čas na telefon nebo odpovídat na zprávu, tak se třeba předem domluvit na tom, že pokud teď neodpovím, tak třeba nemohu, nebo jsme na místě, kde nefunguje signál, a tímto snížit obavy našich blízkých,“ doporučil expert.

Eskalace a konflikty okolo nás

Rostoucí geopolitické problémy mají také vliv na zdraví jedince. „Byť si to někdy neuvědomujeme, jsme obklopeni různými negativními zprávami. Jen těžko můžeme před informacemi utéct a útěk sám o sobě by nebyl funkční. Určitou míru informací potřebujeme, zároveň je ale potřeba najít v životě smysl. Najít bezpečné rituály, najít něco, co i přes všechny negativní věci, kterými jsme obklopeni, nám dává smysl a pocit štěstí,“ doplnil Brečko.

Psychoterapeut však v této souvislosti připustil, že je těžké nenechat se negativními informacemi kolem nás zahltit.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Výběr redakce

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

13:11AktualizovánoPrávě teď
Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

12:35Aktualizovánopřed 4 mminutami
Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

05:16Aktualizovánopřed 8 mminutami
Srí Lanka zachránila třicet lidí z íránské válečné lodi. Není známo, kdo ji potopil

Srí Lanka zachránila třicet lidí z íránské válečné lodi. Není známo, kdo ji potopil

před 9 mminutami
Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

před 10 mminutami
Sněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

ŽivěSněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

03:23Aktualizovánopřed 19 mminutami
Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

09:10Aktualizovánopřed 40 mminutami
Senát schválil odklad superdávky

Senát schválil odklad superdávky

10:02Aktualizovánopřed 55 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší ve středu server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
13:11AktualizovánoPrávě teď

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze přistály ve středu ráno dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu kvůli úderům na Blízkém východě. Na palubě každého z nich bylo zhruba 200 lidí. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety, letoun Casa přiletěl s 39 cestujícími z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi z Ománu. Stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pronajal další letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot. Velký armádní airbus odletěl také dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu.
05:16Aktualizovánopřed 8 mminutami

ŽivěSněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci mohou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ve sněmovním systému bylo ráno devět desítek pozměňovacích návrhů, především opozičních. Jsou tam ale již čtyři avizované koaliční návrhy v celkovém objemu asi 1,1 miliardy korun. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
03:23Aktualizovánopřed 19 mminutami

Senát schválil odklad superdávky

Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu budou dostávat takzvanou superdávku pravděpodobně od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku schválil Senát. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Novelu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) teď dostane k podpisu prezident. Předloha předpokládá rovněž odklad změn v životním minimu, a to z května na říjen. Senát také pro nadbytečnost zamítl navrhovaný odklad změn v částkách životního minima z května na červenec.
10:02Aktualizovánopřed 55 mminutami

V krizi myslete hlavně na bezpečí a ověřené informace, radí psychoterapeut

Lety mezi Blízkým východem a zbytkem světa ohrožuje dopravní chaos, který způsobily bojové operace USA a Izraele nad Íránem i odveta Teheránu. Vzdušné útoky se od soboty dotkly mnoha turistů, kteří v oblasti tráví dovolenou a uvázli i na velkých letištích v regionu. Řada z nich se sdružuje v hotelech nebo se snaží dostat domů pomocí cestovních kanceláří nebo vlád jednotlivých států. Nejdůležitější je podle odborníků v takových situacích zajistit pro sebe a své blízké bezpečí a také základní potřeby, jako je jídlo a pití. A v neposlední řadě sledovat ověřené informace, ale v přiměřeném množství.
před 1 hhodinou

Komunikace jako za covidu, kritizoval Hřib vládu za repatriační lety. Podle Babiše má jít k psychiatrovi

Způsob, jakým vláda zajišťuje repatriaci Čechů z oblastí Blízkého východu, se stal ve sněmovně předmětem hádky mezi předsedou opozičních Pirátů Zdeňkem Hřibem a premiérem, předsedou ANO Andrejem Babišem. Poté, co premiér informoval o aktivitách dopravních společností a přepravě lidí do Česka, vystoupil Hřib s názorem, že Babiš nemá dělat dispečera a že činí z vystoupení před poslanci cirkus. Premiér reagoval tvrzením, že Hřib trpí „anektickou psychózou".
před 1 hhodinou

VideoVíc než půlku služeb veřejné správy čeká digitalizace. Původně měla být hotová loni

Stát zatím dokázal plně digitalizovat čtyřicet dva procent svých služeb, uvedla zodpovědná vládní agentura. Loni v únoru to bylo osmnáct procent. Původně mělo být stoprocentně hotovo loni. Zákonodárci ale nakonec termín odložili. On-line komunikaci s úřady dávají přednost asi dvě třetiny lidí. Přesto se většina dotázaných vyslovila i pro zachování klasického osobního vyřízení. Digitální služby dle oslovených respondentů fungují průměrně, výhrady mají hlavně k datovým schránkám. Ty využívá přes pět milionů lidí. Víc než milion registrovaných uživatelů by letos měl dostat také digitální občanský průkaz. Širší využití bude mít připravovaná evropská digitální peněženka.
před 6 hhodinami

Hygienici hlásí nárůst zdravotních potíží po návštěvách restaurací

Problémů se zkaženým jídlem v restauracích v Česku přibývá. V loňském roce řešili hygienici o polovinu víc případů potíží po konzumaci jídla v gastroprovozech než o rok dřív. Úředníci zjistili pochybení u téměř 1400 zařízení a rozdali pokuty za celkem dva a půl milionu korun. Důvodem je podle hygieniků zhoršená úroveň hygieny ve stravovacích zařízeních i nový systém kontrol.
před 6 hhodinami
Načítání...