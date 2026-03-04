Na pražské letiště dorazil let Smartwings z Dubaje, přistál i v Egyptě


4. 3. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Letiště Václava Havla přistálo ve středu před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím necelých 200 lidí. Do Prahy dorazil oproti plánu o několik hodin později, původně měl přistát před půlnocí. Po cestě podle údajů serveru Flightradar24 uskutečnil mezipřistání v egyptské Hurgadě.

Dva muži, kteří letadlem přiletěli, sdělili, že se vrátili o tři dny později, ale jinak situaci nepovažují za tak vážnou, jak by se mohla z médií zdát. I když v Dubaji útoky byly, situace je podle nich stabilní a organizačně zvládnutá. Dnešní asi pětihodinové zpoždění pak podle nich bylo dáno omezením provozu na letišti a také tím, že kvůli zajištění bezpečnosti letadlo letělo oklikou a v Egyptě muselo doplnit palivo.

Další z cestujících novinářům řekl, že ohledně komunikace na tom byli nejlépe místní obyvatelé, kteří vše organizačně velmi dobře a rychle zvládli, a to i v případě zásahu letiště v Abú Dhabí, od kterého bydlel kilometr a půl daleko a při útocích byl v krytu. Letadlem přiletěli i mladí basketbalisté ve věku 16 či 17 let, kteří byli v Abú Dhabí na turnaji. Podle basketbalového agenta Kamila Řeřábka, který byl s nimi, to mladí sportovci zvládli dobře a náročná musela být situace především pro jejich rodiče.

Taxi na hranice a zdržené letadlo. Češi popsali návrat z Blízkého východu
Čeští turisté po příletu repatriačního letu na pražské letiště

V regionu zasaženém konfliktem odstartovaným sobotním americko-izraelským úderem na Írán se v úterý podle systému dobrovolných registrací Drozd nacházelo asi 6400 Čechů, nejvíc právě v Dubaji. Lety vypravované dopravci využívají zejména lidé, kteří v oblasti byli s cestovními kancelářemi. Již v úterý do Prahy dorazily první lety Smartwings z Ománu a také první první armádní letoun vypravený vládou.

První letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku americko-izraelského útoku na Írán přistálo v Praze v noci na úterý krátce po 02:00. Spoj dopravce Smartwings z ománského Maskatu přepravil rovněž přibližně 200 lidí. Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska. Další letoun s asi 200 cestujícími letěl ze stejné země a přistál v Praze v úterý kolem 9:30.

Vláda zajišťuje repatriační lety také s využitím armádních letadel

Kromě toho vláda zajišťuje repatriační lety s využitím armádních letadel. První airbus s asi čtyřiceti cestujícími v Praze přistál v úterý kolem 21:00, následovat měl letoun Casa z Egypta a větší airbus z Ománu. Po natankování a výměně posádky se letouny vrátí zpátky pro další české občany v oblasti, řekl v úterý večer novinářům ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristi).

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že vládní repatriační lety jsou určeny primárně pro občany, kteří cestovali bez cestovních kanceláří. To kritizovala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), podle níž by se u repatriací neměly dělat rozdíly mezi individuálními turisty a klienty cestovních kanceláří, ale přednost by obecně měly mít nejzranitelnější skupiny lidí. Macinka ve středu uvedl, že stát u repatriací žádné rozdíly nečiní.

Armádní speciál přepravil do Prahy Čechy z Jordánska
Přílet prvního repatriačního letu z Blízkého východu

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily. Konflikt přinesl zásadní komplikace v letecké dopravě nejen v regionu Blízkého východu, tisíce lidí mají kvůli zrušeným či odloženým letům problémy vrátit se do svých domovin.

Výběr redakce

Írán by měl vést někdo zevnitř, rozhodne se po válce, řekl Trump

Írán by měl vést někdo zevnitř, rozhodne se po válce, řekl Trump

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Problémem útoku na Írán je nejasný cíl, řekl pro ČT generál Hodges

Problémem útoku na Írán je nejasný cíl, řekl pro ČT generál Hodges

před 7 hhodinami
Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo

Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Armádní speciál přepravil do Prahy Čechy z Jordánska

Armádní speciál přepravil do Prahy Čechy z Jordánska

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán, řekl Macron

Útok na Írán porušil mezinárodní právo, odpovědnost ale nese Teherán, řekl Macron

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Ceny plynu a ropy po prudkém růstu mírně klesly

Ceny plynu a ropy po prudkém růstu mírně klesly

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Policie kvůli pádu lanovky na Ještěd navrhla obžalovat tři lidi a firmu

Policie kvůli pádu lanovky na Ještěd navrhla obžalovat tři lidi a firmu

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Na pražské letiště dorazil let Smartwings z Dubaje, přistál i v Egyptě

Na Letiště Václava Havla přistálo ve středu před 05:00 letadlo společnosti Smartwings přepravující Čechy z Dubaje. Podle úterních informací mluvčí Smartwings Vladimíry Dufkové byl let naplněn a letělo jím necelých 200 lidí. Do Prahy dorazil oproti plánu o několik hodin později, původně měl přistát před půlnocí. Po cestě podle údajů serveru Flightradar24 uskutečnil mezipřistání v egyptské Hurgadě.
05:16Aktualizovánopřed 16 mminutami

Sněmovnu čeká opět debata o rozpočtu, poslanci budou navrhovat přesuny peněz

Poslaneckou sněmovnu ve středu čeká druhé čtení státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci budou mít příležitost přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Do sněmovního systému zatím opoziční zákonodárci vložili návrhy v celkovém objemu přes 70 miliard korun. Vládní koalice však podpoří zřejmě jen čtyři svoje návrhy. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
před 2 hhodinami

Sněmovna podpořila pravomoc NKÚ prověřovat hospodaření ČT a ČRo

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) možná získá ústavní pravomoc prověřovat hospodaření České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Senátní novelu podpořila v úterním úvodním kole sněmovna. Poslanci také zrychleně schválili návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na doplnění významných dnů o Den české vlajky. Připadnout má na 30. března. Novelu projedná Senát. Na úvod schůze vystoupil s projevem k poslancům prezident Petr Pavel. Babiš poté seznámil poslance s průběhem repatriace Čechů z Blízkého východu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Armádní speciál přepravil do Prahy Čechy z Jordánska

V Praze přistál v úterý večer první armádní repatriační let s Čechy, kteří uvázli v Jordánsku kvůli úderům na Blízkém východě. Tento menší z armádních airbusů má kapacitu čtyřicet míst. Do tuzemska již dříve během dne přiletěla z oblastí ohrožených konfliktem na Blízkém východě dvě letadla Smartwings s celkem čtyřmi stovkami lidí. Jedno z ománského města Salála, druhé z Maskatu také v Ománu. Slovensko v úterý vpodvečer dvěma evakuačními letadly dopravilo do Bratislavy z Jordánska více než sto lidí, mezi nimiž byli i tři Češi.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoTaxi na hranice a zdržené letadlo. Češi popsali návrat z Blízkého východu

Strach o děti a odhodlání riskovat, aby se pokud možno rychle a bezpečně dostali ze země ohrožené válkou. Takto popisují někteří Češi své pocity po návratu například z Dubaje. Někteří se rozhodli pro cestu přes poušť do ománského Maskatu, odkud už v pondělí odletěla první dvě evakuační letadla společnosti Smartwings. „Jeden taxík na hranice, druhý z hranic, přijeli jsme asi půl hodiny po plánovaným odletu letadla, ale ještě se podařilo ho zdržet a dostat se na palubu,“ popsal jeden z turistů vracejících se z Dubaje. Jiní pak využili armádních letadel, která vyslala vláda do Jordánska, Ománu a Egypta. Tisíce Čechů ale dál zůstávají v zemích, které blízkovýchodní konflikt ohrožuje. Někteří spoléhají na cestovní kanceláře, mnozí se snaží domů vrátit po vlastní ose.
před 8 hhodinami

Pavel vyzval poslance, aby se snažili o konsenzus v základních otázkách

Prezident Petr Pavel vyzval ve sněmovně poslance, aby nerezignovali na hledání shody a pokusili se vytvořit alespoň základní konsenzus mezi vládou a opozicí v otázkách bezpečnosti, vzdělávání, kvality zdravotní péče, energetické bezpečnosti nebo inovačního potenciálu. Zákonodárci by podle něj měli jít vzorem a ukazovat, že není nutné se vždy a na všem shodnout, ale je nutné spolu mluvit, poslouchat se a snažit se porozumět. Pavel mluvil ke stávající sněmovně poprvé. Prezident se mimo jiné vyslovil pro vyšší obranné výdaje a zastal se nevládních organizací.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Na jihu Moravy je nejvíc případů žloutenky v zemi

Situace kolem virové hepatitidy A v Jihomoravském kraji zůstává podle hygieniků nepříznivá. Od začátku roku přibyly stovky případů a kraj letos překonal Prahu, která měla loni nejvíce nemocných. V důsledku onemocnění zemřelo v Česku od ledna 2025 do února 2026 celkem 42 lidí, z toho šest na jižní Moravě. Epidemie však podle odborníků postupně slábne.
před 13 hhodinami

Akademický senát KTF UK zvolil Dvořáčka kandidátem na děkana

Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v úterý zvolil kandidátem na děkana církevního právníka Jiřího Dvořáčka. Pro bylo osm z devíti přítomných senátorů. Jeho protikandidát Jaroslav Brož z volby odstoupil. Vyjádřil překvapení nad tím, že volební zasedání nebylo zrušeno vzhledem k odkladnému účinku, který v únoru přiznal Brožově stížnosti Nejvyšší správní soud (NSS). Ten pozastavil účinek rozhodnutí bývalé rektorky UK Mileny Králíčkové o odvolání Brože z funkce děkana z loňského února.
před 14 hhodinami
Načítání...