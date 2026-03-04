Komunikace jako za covidu, kritizoval Hřib vládu za repatriační lety. Podle Babiše má jít k psychiatrovi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Způsob, jakým vláda zajišťuje repatriaci Čechů z oblastí Blízkého východu, se stal ve sněmovně předmětem hádky mezi předsedou opozičních Pirátů Zdeňkem Hřibem a premiérem, předsedou ANO Andrejem Babišem. Poté, co premiér informoval o aktivitách dopravních společností a přepravě lidí do Česka, vystoupil Hřib s názorem, že Babiš nemá dělat dispečera a že činí z vystoupení před poslanci cirkus. Premiér reagoval tvrzením, že Hřib trpí „anektickou psychózou".

Babiš ve svém vystoupení na úvodu středeční schůze sněmovny hovořil o aktivitách společnosti Smartwings, která spolu s armádou zajišťuje repatriační lety pro Čechy z míst, která jsou zasažena útokem USA a Izraele na Írán a následnou reakcí Teheránu. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí
Letiště Václava Havla

Vyzval také aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Jako neuvěřitelné a skandální označil chování Ryanairu, který se podle něj „vykašlal“ na lidi na letišti. Vyzval šéfa irské společnosti Michaela O'Learyho, aby poslal pro lidi letadla, i když chápe, že „rád vydělává“.

„My se domluvili se Smartwings a pronajali letadlo pro 189 lidí. Čeká k odletu, čekáme na slot. Doufám, že ho dostaneme do dvou hodin,“ uvedl. Stát podle něj diplomatickou cestou bude také dělat všechno pro to, aby Spojené arabské emiráty přidělily dost slotů pro lety organizované Smartwings. „Zároveň jsem mluvil se zástupci Emirates, znovu je vyzývám – máte v Praze dvě A380, tak je pošlete pro lidi v Dubaji,“ řekl.

Nikdo nám nedal žádné informace, stěžují si cestující, kteří se vrátili z Ománu
Turisté vracející se z Ománu

„Dispečer“ versus „duševní choroba“

Babišovi se za jeho vystoupení dostalo kritiky od Hřiba, který řekl mimo jiné, že mu tato komunikace připomíná doby covidové pandemie. Vzkázal Babišovi, že nemá dělat dispečera, občany v zahraničí má informovat systémem Drozd nebo svolat tiskovou konferenci. Premiérovi také řekl, že dělá ve sněmovně z vystoupení cirkus.

Ten se proti Hřibovi ohradil. „Ten pán, který tady vystupoval, trpí anetickou psychózou,“ řekl mimo jiné. Nejhorší je, že se to nedá léčit, je to ztracený případ, dodal. Anetická psychopatie se projevuje nedostatkem empatie nebo lítosti. Pirátům Babiš také vzkázal, že jejich předseda potřebuje psychiatra. Podtrhl, že repatriační lety organizují pouze Česko, Slovensko a Německo. Poukázal na to, že Británie má v regionu 130 tisíc turistů a nedělá pro ně vůbec nic.

„Nevíme, jak se vrátíme,“ říká turistka uvázlá v Ománu. Repatriační jsou jen některé lety
Ilustrační foto

Hřib na Babišovo vyjádření reagoval slovy, že premiér je poslední, kdo by měl označovat lidi nějakými psychiatrickými diagnózami. „Když sám ve volných chvílích mluví s kohoutem,“ prohlásil. Babiš dělá medvědí službu problematice duševního zdraví, kterou se vehementně ohání, když nejrůznější záležitosti označuje pseudopsychiatrickými termíny, míní Hřib.

Při úterním zahájení schůze sněmovny se opozice domáhala přednostního projednání pomoci českým občanům v regionu, když v zasažených zemích je v českém cestovatelském systému Drozd zapsaných kolem 6400 lidí.

Výběr redakce

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

12:35Aktualizovánopřed 4 mminutami
Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

13:11AktualizovánoPrávě teď
Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

05:16Aktualizovánopřed 8 mminutami
Srí Lanka zachránila třicet lidí z íránské válečné lodi. Není známo, kdo ji potopil

Srí Lanka zachránila třicet lidí z íránské válečné lodi. Není známo, kdo ji potopil

před 8 mminutami
Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

Evropská komise představila, jak snížit závislost na Číně

před 10 mminutami
Sněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

ŽivěSněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

03:23Aktualizovánopřed 19 mminutami
Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

09:10Aktualizovánopřed 40 mminutami
Senát schválil odklad superdávky

Senát schválil odklad superdávky

10:02Aktualizovánopřed 55 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší ve středu server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
13:11AktualizovánoPrávě teď

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze přistály ve středu ráno dvě letadla společnosti Smartwings s Čechy, kteří uvázli v Dubaji a ománském Maskatu kvůli úderům na Blízkém východě. Na palubě každého z nich bylo zhruba 200 lidí. Další lidi dopravily dva armádní repatriační lety, letoun Casa přiletěl s 39 cestujícími z Egypta, v 08:25 přistál airbus s 96 lidmi z Ománu. Stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pronajal další letadlo, které může vyzvednout 189 lidí v Jordánsku a čeká na slot. Velký armádní airbus odletěl také dopoledne z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu.
05:16Aktualizovánopřed 8 mminutami

ŽivěSněmovna řeší státní rozpočet. Poslanci představují navrhované změny

Poslanecká sněmovna ve středu ve druhém čtení projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok. Poslanci mohou přednášet své návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Ve sněmovním systému bylo ráno devět desítek pozměňovacích návrhů, především opozičních. Jsou tam ale již čtyři avizované koaliční návrhy v celkovém objemu asi 1,1 miliardy korun. Celkový schodek 310 miliard korun, který sněmovna schválila v prvním čtení, už poslanci měnit nemůžou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.
03:23Aktualizovánopřed 19 mminutami

Senát schválil odklad superdávky

Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu budou dostávat takzvanou superdávku pravděpodobně od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku schválil Senát. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Novelu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) teď dostane k podpisu prezident. Předloha předpokládá rovněž odklad změn v životním minimu, a to z května na říjen. Senát také pro nadbytečnost zamítl navrhovaný odklad změn v částkách životního minima z května na červenec.
10:02Aktualizovánopřed 55 mminutami

V krizi myslete hlavně na bezpečí a ověřené informace, radí psychoterapeut

Lety mezi Blízkým východem a zbytkem světa ohrožuje dopravní chaos, který způsobily bojové operace USA a Izraele nad Íránem i odveta Teheránu. Vzdušné útoky se od soboty dotkly mnoha turistů, kteří v oblasti tráví dovolenou a uvázli i na velkých letištích v regionu. Řada z nich se sdružuje v hotelech nebo se snaží dostat domů pomocí cestovních kanceláří nebo vlád jednotlivých států. Nejdůležitější je podle odborníků v takových situacích zajistit pro sebe a své blízké bezpečí a také základní potřeby, jako je jídlo a pití. A v neposlední řadě sledovat ověřené informace, ale v přiměřeném množství.
před 1 hhodinou

Komunikace jako za covidu, kritizoval Hřib vládu za repatriační lety. Podle Babiše má jít k psychiatrovi

Způsob, jakým vláda zajišťuje repatriaci Čechů z oblastí Blízkého východu, se stal ve sněmovně předmětem hádky mezi předsedou opozičních Pirátů Zdeňkem Hřibem a premiérem, předsedou ANO Andrejem Babišem. Poté, co premiér informoval o aktivitách dopravních společností a přepravě lidí do Česka, vystoupil Hřib s názorem, že Babiš nemá dělat dispečera a že činí z vystoupení před poslanci cirkus. Premiér reagoval tvrzením, že Hřib trpí „anektickou psychózou".
před 1 hhodinou

VideoVíc než půlku služeb veřejné správy čeká digitalizace. Původně měla být hotová loni

Stát zatím dokázal plně digitalizovat čtyřicet dva procent svých služeb, uvedla zodpovědná vládní agentura. Loni v únoru to bylo osmnáct procent. Původně mělo být stoprocentně hotovo loni. Zákonodárci ale nakonec termín odložili. On-line komunikaci s úřady dávají přednost asi dvě třetiny lidí. Přesto se většina dotázaných vyslovila i pro zachování klasického osobního vyřízení. Digitální služby dle oslovených respondentů fungují průměrně, výhrady mají hlavně k datovým schránkám. Ty využívá přes pět milionů lidí. Víc než milion registrovaných uživatelů by letos měl dostat také digitální občanský průkaz. Širší využití bude mít připravovaná evropská digitální peněženka.
před 6 hhodinami

Hygienici hlásí nárůst zdravotních potíží po návštěvách restaurací

Problémů se zkaženým jídlem v restauracích v Česku přibývá. V loňském roce řešili hygienici o polovinu víc případů potíží po konzumaci jídla v gastroprovozech než o rok dřív. Úředníci zjistili pochybení u téměř 1400 zařízení a rozdali pokuty za celkem dva a půl milionu korun. Důvodem je podle hygieniků zhoršená úroveň hygieny ve stravovacích zařízeních i nový systém kontrol.
před 6 hhodinami
Načítání...