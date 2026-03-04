Komunikace jako za covidu, kritizoval Hřib vládu za repatriační lety. Podle Babiše má jít k psychiatrovi

Způsob, jakým vláda zajišťuje repatriaci Čechů z oblastí Blízkého východu, se stal ve sněmovně předmětem hádky mezi předsedou opozičních Pirátů Zdeňkem Hřibem a premiérem, předsedou ANO Andrejem Babišem. Poté, co premiér informoval o aktivitách dopravních společností a přepravě lidí do Česka, vystoupil Hřib s názorem, že Babiš nemá dělat dispečera a že činí z vystoupení před poslanci cirkus. Premiér reagoval tvrzením, že Hřib trpí „anektickou psychózou".
Babiš ve svém vystoupení na úvodu středeční schůze sněmovny hovořil o aktivitách společnosti Smartwings, která spolu s armádou zajišťuje repatriační lety pro Čechy z míst, která jsou zasažena útokem USA a Izraele na Írán a následnou reakcí Teheránu. Česko podle něj zároveň udělá všechno, aby pro letadla získalo časové sloty, což aktuálně znamená největší problém.
Vyzval také aerolinky Ryanair a Emirates, ať pošlou letadla na Blízký východ. Jako neuvěřitelné a skandální označil chování Ryanairu, který se podle něj „vykašlal“ na lidi na letišti. Vyzval šéfa irské společnosti Michaela O'Learyho, aby poslal pro lidi letadla, i když chápe, že „rád vydělává“.
„My se domluvili se Smartwings a pronajali letadlo pro 189 lidí. Čeká k odletu, čekáme na slot. Doufám, že ho dostaneme do dvou hodin,“ uvedl. Stát podle něj diplomatickou cestou bude také dělat všechno pro to, aby Spojené arabské emiráty přidělily dost slotů pro lety organizované Smartwings. „Zároveň jsem mluvil se zástupci Emirates, znovu je vyzývám – máte v Praze dvě A380, tak je pošlete pro lidi v Dubaji,“ řekl.
„Dispečer“ versus „duševní choroba“
Babišovi se za jeho vystoupení dostalo kritiky od Hřiba, který řekl mimo jiné, že mu tato komunikace připomíná doby covidové pandemie. Vzkázal Babišovi, že nemá dělat dispečera, občany v zahraničí má informovat systémem Drozd nebo svolat tiskovou konferenci. Premiérovi také řekl, že dělá ve sněmovně z vystoupení cirkus.
Ten se proti Hřibovi ohradil. „Ten pán, který tady vystupoval, trpí anetickou psychózou,“ řekl mimo jiné. Nejhorší je, že se to nedá léčit, je to ztracený případ, dodal. Anetická psychopatie se projevuje nedostatkem empatie nebo lítosti. Pirátům Babiš také vzkázal, že jejich předseda potřebuje psychiatra. Podtrhl, že repatriační lety organizují pouze Česko, Slovensko a Německo. Poukázal na to, že Británie má v regionu 130 tisíc turistů a nedělá pro ně vůbec nic.
Hřib na Babišovo vyjádření reagoval slovy, že premiér je poslední, kdo by měl označovat lidi nějakými psychiatrickými diagnózami. „Když sám ve volných chvílích mluví s kohoutem,“ prohlásil. Babiš dělá medvědí službu problematice duševního zdraví, kterou se vehementně ohání, když nejrůznější záležitosti označuje pseudopsychiatrickými termíny, míní Hřib.
Při úterním zahájení schůze sněmovny se opozice domáhala přednostního projednání pomoci českým občanům v regionu, když v zasažených zemích je v českém cestovatelském systému Drozd zapsaných kolem 6400 lidí.