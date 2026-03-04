Zemřel literární historik, pedagog a signatář Charty 77 Jaroslav Blažke


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, Rádio Proglas, Wikipedia, Paměť národa

Ve věku 87 let zemřel v Brně literární historik, kritik, překladatel a středoškolský pedagog Jaroslav Blažke. Patřil k prvním stálým spolupracovníkům Rádia Proglas. Spolu s manželkou Marií podepsal Chartu 77. V době normalizace se podílel na výrobě samizdatové literatury a na pořádání bytových seminářů.

Jaroslav Blažke zemřel po dlouhé nemoci v úterý 2. března. „Vzpomeňte na něho s humorem a modlitbou,“ napsal Rádiu Proglas jeho syn, redaktor a moderátor Daniel Blažke. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 7. března. Na přání zesnulého rodina prosí smuteční hosty, aby místo květinových darů raději přispěli na pomoc trpící Ukrajině.

Jaroslav Blažke se narodil 12. září 1938 v Přerově. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Po absolvování učil na gymnáziu. S manželkou Marií žili zpočátku v Havířově. Kvůli svým postojům a neshodám s režimem však Blažke musel několikrát změnit zaměstnání – pracoval například v diagnostickém ústavu, jako stavební dělník nebo učil na odborném učilišti.

V 70. letech se manželé přestěhovali do Brna, kde se seznámili s manželi Jelínkovými, Rajnoškovými a Zlatuškovými. Blízké přátelství pojilo Blažkovy také se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem a jeho manželkou Madlou.

Charta 77 a bytové semináře

V březnu 1977 manželé Blažkovi podepsali Chartu 77. S podpisem podle vzpomínek Marie Blažkové neváhali. „My jsme si to s manželem přečetli a věděli jsme, že to musíme podepsat,“ uvedla pro Paměť národa. S převozem podepsaných archů Charty 77 z Brna do Prahy pomohl její bratr, který tam studoval.

Manželé Blažkovi se zapojili do výroby samizdatové literatury a pořádání bytových seminářů zahraničních lektorů Husovy nadace. Do Brna se tyto semináře, které organizovali především Petr Oslzlý a profesor Milan Jelínek, poprvé dostaly v roce 1984 a dnes jsou známé jako brněnská podzemní univerzita.

„Přednášející sem přijeli jako turisté,“ popsala Blažková pro Paměť národa. „Přihlásili se v hotelu, aby měli krytí, že jsou v evidenci, protože každý cizinec musel být oficiálně přihlášený. Pak ale šli bydlet k někomu z nás domů. Při té příležitosti udělali přednášku.“

Ve svém bytě pořádali manželé také řadu autorských čtení tehdy zakázaných autorů – například Milana Uhdeho, Jana Trefulky, Karla Pecky, Václava Havla či Ludvíka Vaculíka.

Manželé Blažkovi v roce 1977
Zdroj: Post Bellum/archiv Marie Blažkové

Samizdatová literatura

Pro samizdat přeložil Blažke z ruštiny knihu matematika a filozofa Alexandra Zinovjeva Zející výšiny a z angličtiny román Farma zvířat George Orwella. Napsal také učebnicový cyklus Kouzelné zrcadlo literatury a uspořádal antologii Čtení z historie literatury české i světové.

Po roce 1989 krátce působil jako metodik pro výuku češtiny v Krajském pedagogickém ústavu v Brně a jako krajský školní inspektor. Následně až do důchodu učil český jazyk na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně.

V Rádiu Proglas, kde byla jeho žena první šéfredaktorkou, připravoval pořad Knihovnička. Byl také interpretem pohádek a pořadu Střípky poezie a pracoval v redakční radě rádia.

Zemřel literární historik, pedagog a signatář Charty 77 Jaroslav Blažke

