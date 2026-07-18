Dbáme na rovnováhu mezi klimatickými cíli a konkurenceschopností, říká eurokomisař


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Evropská komise naslouchala požadavkům české vlády ohledně revize emisních povolenek, řekl v exkluzivním rozhovoru pro ČT eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra. Cílem úprav podle něj je, aby klimatická politika šla mnohem víc ruku v ruce s konkurenceschopností. Přímo v Bruselu s eurokomisařem hovořil zpravodaj Petr Obrovský.

Česká vláda se na evropské úrovni silně zasazuje o zmírnění pravidel ETS kvůli snížení cen energií a zachování energeticky náročné výroby. Premiér Andrej Babiš (ANO) dokonce tvrdí, že emisní povolenky přispívají ke ztrátě konkurenceschopnosti. Jak revize zohlední tyto obavy?

V této revizi se snažíme zajistit, aby klimatická politika šla mnohem víc ruku v ruce s konkurenceschopností a nezávislostí. Všechny ty složky potřebujeme. Stačí se podívat ven a vidíte, co způsobuje klimatická změna. A bohužel to v celé Evropě bude už jen horší.

Za druhé, je pravdou, že máme problém s konkurenceschopností. A za třetí, jsme závislí na energii zvenčí. To potřebujeme napravit. Ten návrh je obrovský krok správným směrem ve všech třech oblastech. Ale samozřejmě potřebujeme mnohem víc posilovat jednotný trh, inovace a zjednodušovat regulaci.

Za posledních pět let se ceny emisních povolenek zásadně zvýšily – ze 30 eur na zhruba 70 až 80 eur. Co uděláte pro to, abyste ceny udrželi na přijatelné úrovni?

Podívejte, hlavně musíme zajistit, že nastoupíme na cestu čisté a levné energie vyráběné v Evropě. Jedinou cestou ven z této noční můry je víc solární, větrné a jaderné energie, větší podíl elektřiny na spotřebě energie, víc kapacit pro její ukládání a využití geotermální energie pomocí tepelných čerpadel, vyráběných i ve vaší zemi.

Jsou to přesně všechny tyhle věci, co potřebujeme. Protože dnes dovážíme osmdesát procent zemního plynu a pětadevadesát procent ropy. A dokud to tak bude, budeme vydáni na milost vysokým cenám energií.

Evropská komise představila revizi systému ETS 1
Ilustrační foto

Koalice asi deseti zemí včetně Česka tento týden vyzvala k zachování bezplatných povolenek. Vy ale v revizi podmiňujete příděl bezplatných povolenek tím, aby podniky investovaly. Jak to bude fungovat – nebo jinak řečeno – co je na tom odlišného oproti současnosti?

Opravdu bereme vážně žádost vaší vlády a dalších. Zároveň jsem přesvědčený, že to, co děláme, se bude vaší vládě líbit – stejně jako vládám dalších evropských zemí. Chceme, aby bylo povinné, že peníze směřují do investic v České republice, na Slovensku, v Německu, ve Francii, všude v Evropské unii.

Raději než aby ty peníze skončily u firem, které je pak použijí na investice někde mimo Evropskou unii. Takto nemůžeme dál pokračovat. Musíme zajistit, že pokud nabízíme nějakou úlevu, musí to jít ruku v ruce s investicemi v Evropě.

Těch stejných deset zemí také žádá otevření systému ETS 2 pro silniční dopravu a vytápění, který má začít fungovat v roce 2028. Vím, že to není součástí předložené revize, ale přesto – vidíte prostor pro změny v ETS 2 v blízké budoucnosti? Zdá se, že obavy z dodatečných nákladů a veřejného odporu rostou.

Ano, ale jak správně říkají, dnes se jednalo o systému ETS 1, o průmyslu, jak snoubit naše klimatické cíle s konkurenceschopností průmyslu, to je velmi důležité v zásadě pro všechny Evropany. Nebylo v tom zahrnuto nic dalšího, co se týká průmyslu nebo klimatu.

Revize ETS 1, odložení ETS 2 o rok, zmírnění cíle pro spalovací motory, to byla také součást vaší agendy, nebo zpoždění pravidel pro odlesňování. Jsme stále na cestě ke klimatické neutralitě v roce 2050?

Rozhodně – a dokonce ještě víc. Mnohem víc než v minulosti ale dbáme na to, abychom našli rovnováhu mezi klimatickými cíli a konkurenceschopností a nezávislostí. Musíme si být jistí, že náš průmysl bude připravený na budoucnost a odolný vůči změně klimatu. A že budou v Evropě nadále dostupná pracovní místa.

O tohle přesně jde. Nemůžeme si dovolit být v budoucnu zaměření jen jedním směrem. Musíme do toho současně zahrnout klima, konkurenceschopnost i nezávislost.

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2
Ilustrační foto

Vy jste v rozhovoru ani jednou nezmínil slovo „zelený“. Proč se v Bruselu už tohle slovo nepoužívá?

Rád ho použiju třeba i pětkrát v jedné větě. Ale já jsem mluvil o dekarbonizaci a snažil jsem se jasně vyjádřit, že plně zůstáváme na cestě k naplnění našich klimatických ambicí. Ale díváme se na to z více úhlů než v minulosti. Podívejte se, pokud v Evropě dojde k deindustrializaci, tratí na tom všichni.

Tratí na tom klima, protože věci se budou vyrábět jinde a s nižšími standardy, než máme my. Tratí hospodářství, lidé přijdou o práci. A vznikne další závislost, ke všemu tomu, co už na našem dlouhém seznamu máme. Takže to není ta správná cesta. Naším receptem je dekarbonizovat tyto sektory, a to za pomoci veřejných peněz.

Řeknu vám jedno číslo – Česká republika zatím dostala nějakých šest miliard eur z Modernizačního fondu. To jsou evropské peníze pro vaši zemi, aby mohla investovat do dekarbonizace průmyslu. A to je podle mě projev solidarity a také by to měl být projev ambice, kterou společně potřebujeme.

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