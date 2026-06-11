Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability.

Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU.

Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2
Ilustrační foto

Unijní zákonodárci se úpravou odloženého systému zabývali po podnětech některých zemí včetně Francie či Česka, kterým se nelíbil možný dopad potenciálního zdražení paliv či vytápění na obyvatele. Zásadní novinkou je, že pokud cena povolenky dosáhne zmíněného stropu, z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny. Původní plán počítal s uvolněním polovičního počtu.

Dohodnutý kompromis, který za parlament dojednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), počítá s tím, že povolenky z rezervy se mohou do prodeje uvolňovat dvakrát ročně.

Aby mohla upravená podoba systému vstoupit v platnost, musí ji nejprve formálně schválit státy i europarlament.

Státy EU se neshodnou na přístupu k emisním povolenkám, Komise chystá revizi
Ilustrační foto

Výběr redakce

Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

před 6 hhodinami
Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

Zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Mašína

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Po americkém úderu na tanker u Ománu se pohřešují tři Indové

Po americkém úderu na tanker u Ománu se pohřešují tři Indové

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Výbor probíral přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví

VideoVýbor probíral přesun agendy závislostí pod ministerstvo zdravotnictví

před 8 hhodinami
Mrázová věří, že novela stavebního zákona projde a centrální úřad vznikne od ledna

Mrázová věří, že novela stavebního zákona projde a centrální úřad vznikne od ledna

před 8 hhodinami
Mexická města se před fotbalovým šampionátem potýkají s protesty

VideoMexická města se před fotbalovým šampionátem potýkají s protesty

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na čtvrtek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability.
před 17 mminutami

USA oznámily ukončení úderů na Írán, ten uvedl, že zaútočil na Bahrajn a Kuvajt

Americká armáda ve čtvrtek nad ránem SELČ oznámila, že dokončila další kolo úderů proti Íránu. Cílily na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku íránské armády po celé zemi, uvedlo oblastní velitelství CENTCOM na síti X. Írán hlásil exploze na řadě míst podobných jako při předchozím útoku o den dříve. Íránské síly pohrozily USA odvetou a uvedly, že zaútočily na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu, píší agentury.
00:10Aktualizovánopřed 52 mminutami

Rozhodčího, kterého úřady připravily o MS, v Somálsku vítaly stovky fanoušků

Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na mistrovství světa, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Podle agentury AP na něj na letišti v Mogadišu kromě vládních činitelů a svazových funkcionářů čekalo také několik stovek fanoušků s vlajkami.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Po zveřejnění části Epsteinových spisů přibylo zastrašování jeho obětí

Po zveřejnění části spisů sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina vzrostla míra zastrašování jeho obětí. Agentura Reuters vyzpovídala 23 z nich. Téměř všechny tvrdí, že kvůli výhrůžkám žijí v neustálém napětí. Ve středu v americkém Kongresu o svých vazbách na Epsteina vypovídal miliardář a spoluzakladatel technologického giganta Microsoft Bill Gates.
před 6 hhodinami

Papež požehnal věž baziliky Sagrada Família v Barceloně

Papež Lev XIV. ve středu večer požehnal a tím i otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu Svaté rodiny (Sagrada Familia), která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století, tehdy své vize do návrhu promítl katalánský architekt Antoni Gaudí. Ve své homilii papež připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a podporovat války.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Po americkém úderu na tanker u Ománu se pohřešují tři Indové

Strojovnu ropného tankeru nedaleko pobřeží Ománu ve středu zachvátil požár poté, co plavidlo zasáhla americká armáda, informují světové agentury. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) posádka odmítla uposlechnout rozkazy. Indické ministerstvo zahraničí informovalo, že na palubě bylo 24 Indů, z nichž tři se stále pohřešují a zbylých 21 bylo zachráněno. Dillí si v reakci na útok předvolalo zástupce amerického velvyslanectví v Indii, aby vyjádřilo svůj protest, píší agentury.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

USA provedly údery na Írán, ten mířil na americké cíle v regionu

Spojené státy dokončily nové údery na Írán, podle Washingtonu šlo o reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Íránská agentura Mehr tvrdí, že v oblasti přístavního města Sirík byly zaznamenány výbuchy, údery hlásí také ostrov Kešm. Tisíce lidí jsou v důsledku útoků bez pitné vody. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly odvetné údery proti americkým cílům v regionu v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Americký prezident Donald Trump nevylučuje další údery v Íránu.
9. 6. 2026Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Sedm dětí zahynulo při požáru minibusu v Zimbabwe

Minibus převážející školáky vzplanul v centrální části Zimbabwe, při neštěstí zahynulo sedm lidí, uvedly úřady. Podle policie bylo v autobuse 24 dětí, počet zraněných zatím neuvedla. Tamní média napsala, že do nemocnice byli převezeni řidič i průvodčí, a dodala, že všichni mrtví jsou školáci. Počáteční vyšetřování naznačuje, že požár se začal šířit od kanystru benzinu, který ležel v minibusu.
před 8 hhodinami
Načítání...