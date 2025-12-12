Hosté Událostí, komentářů debatovali o klimatických cílech EU


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
18 minut
Události, komentáře: Životní prostředí a emisní povolenky ETS2
Zdroj: ČT24

Evropský parlament oznámil odsunutí platnosti emisních povolenek ETS 2 na rok 2028. Nový klimatický cíl je pak do roku 2040 snížit emise o devadesát procent oproti roku 1990. Z pěti procent se ale členské státy budou moci vykoupit takzvanými uhlíkovými kredity. Podle poslankyně Bereniky Peštové (ANO) jsou cíle EU příliš ambiciózní, některé protichůdné a nesplnitelné. „Evropa v současné době svými nesmyslnými cíli páchá sebevraždu, ve smyslu sebevraždy průmyslové,“ uvedla Peštová v Událostech, komentářích. Poslankyně Gabriela Svárovská (Zelení, klub Pirátů) v debatě moderované Martinem Řezníčkem uvedla, že investice do zelené transformace je důležité provádět tak, aby směřovaly k perspektivním odvětvím a dekarbonizaci.

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2
Ilustrační foto

Hosté Událostí, komentářů debatovali o klimatických cílech EU

