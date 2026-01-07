Rusko vyslalo ponorku k tankeru pronásledovanému Američany


Rusko vyslalo ponorku a další námořní prostředky, aby doprovodily prázdný ropný tanker, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely. Plavidlo, dříve známé jako Bella 1, už přes dva týdny sleduje americká pobřežní stráž. Píše to list The Wall Street Journal (WSJ) a stanice CBS News s odkazem na nejmenované americké činitele. USA ani Rusko vývoj oficiálně nekomentovaly.

Americká pobřežní stráž se stárnoucí plavidlo pokusila zadržet 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Pobřežní stráž shledala, že nepluje pod platnou státní vlajkou, a proto podle mezinárodního práva podléhá kontrole.

Loď však odmítla umožnit Američanům vstup na palubu a pokračovala v plavbě. Americké síly ji od té doby pronásledují. Nyní se podle WSJ nachází zhruba 550 kilometrů jižně od Islandu a míří k Severnímu moři.

Překotná registrace v Rusku

Tanker se mezitím pokusil domoci ochrany Ruska, jeho posádka na bok plavidla namalovala ruskou vlajku a vysílačkou pobřežní stráži oznámila, že pluje pod ruskou správou, napsal minulý týden deník The New York Times (NYT). Plavidlo Bella 1 se podle něj nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři. Moskva pak podle NYT požádala Washington, aby přestal zmíněný ropný tanker pronásledovat.

Bella 1 je předmětem sankcí USA kvůli přepravě íránské ropy, jejíž prodej podle amerických federálních úřadů slouží k financování terorismu.

Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely
Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump v prosinci nařídil blokádu sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají, ve snaze vyvinout tlak na autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho se o víkendu zmocnily americké jednotky při útoku na Venezuelu a dopravily ho do USA, kde čelí u soudu obvinění z podílu na obchodování s drogami, což Maduro odmítá.

USA dosud zajaly dva tankery v Karibiku. Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a podle CBS News jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí, jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela. Podle amerických činitelů by USA mohly zabavit další lodě.

USA se zmocnily tankeru u pobřeží Venezuely
Ropný tanker, ilustrační snímek

Možná komplikace pro mírová jednání

V případě tankeru Bella 1/Marinera se však podle odborníků situace zkomplikovala. Právní ospravedlnění pro nalodění Američanů na loď ztížil fakt, že už nepluje bez vlajky, ale je nově registrovaná v Rusku, píše WSJ. „Jakmile je loď legitimně registrována, dostává se jí ochrany vlajky (pod kterou pluje),“ uvedl vysloužilý kontradmirál Fred Kenney, jenž kdysi působil v Mezinárodní námořní organizaci.

Americké deníky v souvislostí se situací kolem tankeru Bella 1/Marinera upozorňují, že by teoreticky mohla zkomplikovat jednání mezi USA a Ruskem ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila rusko-ukrajinskou válku.

