USA se zmocnily tankeru u pobřeží Venezuely

Bezpečnostní složky Spojených států se v sobotu v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zmocnily dalšího nákladního plavidla. Informovala o tom média a později to potvrdila americká ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová. Dodala, že se jednalo o tanker, který naposledy kotvil ve Venezuele.
„Spojené státy budou i nadále stíhat nelegální přepravu ropy, která je předmětem sankcí a která slouží k financování narkoterorismu v regionu,“ napsala Noemová na sociální síti X. Dodala, že americká pobřežní stráž zadržela plavidlo před svítáním s podporou Pentagonu.
Agentuře AP jeden z amerických činitelů operaci popsal jako „nalodění se souhlasem“. Tanker podle něj zastavil dobrovolně a umožnil americkým silám, aby vstoupily na jeho palubu.
Agentura Reuters původně tvrdila, že se na loď vztahují americké sankce, podle televizní stanice CNN tomu tak ale není. Tanker plul podle televize pod panamskou vlajkou a venezuelskou ropu vezl do Asie.
Trumpem nařízená blokáda
Americký prezident Donald Trump, který už týdny stupňuje tlak na venezuelskou vládu, v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají.
Minulý týden Spojené státy u pobřeží Venezuely jeden ropný tanker zabavily, což venezuelský prezident Nicolás Maduro označil za pirátství. Reuters už dříve napsal, že některé tankery, které mířily do Venezuely, po americkém zásahu změnily kurz. Naložené lodě zase raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.
Příští týden se na žádost Venezuely uskuteční mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval obě země k umírněnosti a k dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva včetně Charty OSN.
Washington otevřeně připouští, že jeho cílem je změna venezuelského režimu. Tvrdí, že se Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu.