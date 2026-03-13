Volby do nepálské dolní komory vyhrála strana RSP. Premiérem bude bývalý rapper


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

V nepálských volbách do dolní komory parlamentu podle volební komise zvítězila centristická Národní nezávislá strana (RSP). Její 35letý hlavní kandidát Balendra Šáh se tak stane novým premiérem, napsala agentura Reuters. Volby z 5. března byly prvními od masových demonstrací z loňského září, při kterých zemřelo sedm desítek lidí a které vedly k pádu tehdejší vlády.

RSP získala ve 275členné Sněmovně reprezentantů 182 křesel a nejstarší strana, Nepálský kongres (NC), 38 mandátů. Komunistická strana Nepálu (UML) svrženého premiéra Khadky Prasáda Oliho bude mít 25 zákonodárců, uvedla ve čtvrtek komise.

Volby ovládl Šáh, který mezi květnem 2022 a letošním lednem zastával post starosty nepálské metropole Káthmándú. Hudba někdejšího rappera kritizující mocenskou elitu mu na sociálních sítích podle Reuters vynesla slávu „skoro jako rockové hvězdě“. Je prvním nastupujícím premiérem, který pochází z planin na jihu země, kde menší regionální skupiny nezískaly ani jedno křeslo.

V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů
Příslušník nepálské policie dohlíží na frontu před volební místností

Šáhova strana v kampani slibovala boj proti korupci, vytváření pracovních míst a představila plán během pěti let více než zdvojnásobit ekonomiku v hodnotě 42 miliard dolarů (bezmála 899 miliard korun). Radikální lídr RSP a bývalý televizní moderátor Rabi Lamičhan nicméně čelí obvinění ze zneužití finančních prostředků malých spořitelen. On sám obvinění popírá.

Většina pro RSP je podle Reuters tou nejsilnější, jakou kdy nějaká strana za více než šedesát let dostala. To dává naději na stabilitu v zemi, která za posledních 35 let zažila 32 změn vlády, což podkopalo důvěru investorů a ochromilo ekonomický růst i tvorbu pracovních míst. „Pokud vše půjde dobře, můžeme očekávat, že to na pět let přinese stabilní kabinet,“ řekl jeden z oslovených expertů s odkazem na spory o rozdělení vládních postů, které zpečetily osud předchozích většinových kabinetů.

Nepál uklízí ulice po násilných protestech
Vraky zničených automobilů

Demonstrace tisíců převážně mladých lidí proti blokování sociálních sítí a proti korupci byly loni 8. září násilně potlačeny. Následující den se proměnily v národní povstání, proti němuž tvrdě zasáhla policie, nepokoje nicméně tentýž den vedly k pádu vlády premiéra Oliho. Při střetech zemřelo 77 lidí a okolo 1300 jich bylo zraněno. Zemi od 12. září vede 73letá Sušíla Kárkíová, bývalá předsedkyně nejvyššího soudu.

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

včeraAktualizovánopřed 10 mminutami
Volby do nepálské dolní komory vyhrála strana RSP. Premiérem bude bývalý rapper

Volby do nepálské dolní komory vyhrála strana RSP. Premiérem bude bývalý rapper

před 28 mminutami
Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

08:53Aktualizovánopřed 58 mminutami
Český řidič autobusu dostal v Německu za nehodu se čtyřmi mrtvými podmínku

Český řidič autobusu dostal v Německu za nehodu se čtyřmi mrtvými podmínku

před 1 hhodinou
Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

před 3 hhodinami
Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

před 3 hhodinami
USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

11:16Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Iráku při dronovém útoku zemřel francouzský voják

Při čtvrtečním dronovém útoku na kurdsko-francouzskou základnu u Machmúru na severu Iráku zemřel francouzský voják. Podle jeho velitele muže zabil íránský Šáhed. Šest zraněných je v nemocnici. Portál The New Region poznamenal, že po začátku amerických a izraelských útoků na Teherán provádějí Írán a proíránské milice v Iráku protiúdery na tamní vojenská zařízení propojená s USA a jejich spojenci.
Nový íránský vůdce byl zraněn a nejspíš znetvořen, prohlásil Hegseth

Americký ministr obrany Pete Hegseth při brífinku v Pentagonu uvedl, že íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen. Zpravodajský web BBC píše, že žádné důkazy nejsou k dispozici. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu zasaženo na patnáct tisíc cílů, armáda židovského státu hovoří o až pěti tisících Izraelem zabitých členech íránských ozbrojených složek. Teheránem v pátek podle zdrojů otřásl mohutný výbuch.
Na Blízký východ míří tisíce amerických mariňáků, píše WSJ

Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty s tisícovkami mariňáků, napsal v pátek list The Wall Street Journal (WSJ). Děje se tak v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
Český řidič autobusu dostal v Německu za nehodu se čtyřmi mrtvými podmínku

Českému řidiči autobusu německý soud za tragickou dálniční nehodu z roku 2024 se čtyřmi mrtvými v pátek uložil dvouleté vězení s podmíněným odkladem. Informovala o tom regionální veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice MDR. Čech na úvod jednodenního procesu prostřednictvím svého obhájce uznal, že za volantem učinil chybu.
Datacentra poprvé čelí fyzickým útokům. Nemají ochranu, Írán vyvíjí tlak, říká expert

Datová centra na Blízkém východě se musí vypořádávat s kyberútoky, ale vůbec poprvé také s fyzickými údery. Firmy hlásí zásahy objektů, které zajišťují provoz bankovních aplikací či cloudových služeb. K několika z nich se přihlásil Írán. „Útoky poškozují významné zdroje služeb pro celou společnost, což vytváří velký dopad,“ vysvětluje senior architekt z národního superpočítačového centra IT4Innovations Filip Staněk. Centra nejsou na ubránění se vojenskému náporu vybavena, upozorňuje.
Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta

Polsko bude čerpat prostředky na zbrojení z unijního nástroje SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon umožňující nízkoúrokové půjčky z programu využívat. Řekl to premiér Donald Tusk s tím, že Varšava bude muset použít jiné, složitější způsoby, které čerpání půjčky ze SAFE umožňují. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
USA v Iráku ztratily tankovací letoun, celá posádka zahynula

Spojené státy během současných válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135. Zřítil se na západě Iráku, zemřelo všech šest členů posádky. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) s tím, že událost nesouvisela s nepřátelskou ani spojeneckou palbou.
