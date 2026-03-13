Volby do nepálské dolní komory vyhrála strana RSP. Premiérem bude bývalý rapper

V nepálských volbách do dolní komory parlamentu podle volební komise zvítězila centristická Národní nezávislá strana (RSP). Její 35letý hlavní kandidát Balendra Šáh se tak stane novým premiérem, napsala agentura Reuters. Volby z 5. března byly prvními od masových demonstrací z loňského září, při kterých zemřelo sedm desítek lidí a které vedly k pádu tehdejší vlády.
RSP získala ve 275členné Sněmovně reprezentantů 182 křesel a nejstarší strana, Nepálský kongres (NC), 38 mandátů. Komunistická strana Nepálu (UML) svrženého premiéra Khadky Prasáda Oliho bude mít 25 zákonodárců, uvedla ve čtvrtek komise.
Volby ovládl Šáh, který mezi květnem 2022 a letošním lednem zastával post starosty nepálské metropole Káthmándú. Hudba někdejšího rappera kritizující mocenskou elitu mu na sociálních sítích podle Reuters vynesla slávu „skoro jako rockové hvězdě“. Je prvním nastupujícím premiérem, který pochází z planin na jihu země, kde menší regionální skupiny nezískaly ani jedno křeslo.
Šáhova strana v kampani slibovala boj proti korupci, vytváření pracovních míst a představila plán během pěti let více než zdvojnásobit ekonomiku v hodnotě 42 miliard dolarů (bezmála 899 miliard korun). Radikální lídr RSP a bývalý televizní moderátor Rabi Lamičhan nicméně čelí obvinění ze zneužití finančních prostředků malých spořitelen. On sám obvinění popírá.
Většina pro RSP je podle Reuters tou nejsilnější, jakou kdy nějaká strana za více než šedesát let dostala. To dává naději na stabilitu v zemi, která za posledních 35 let zažila 32 změn vlády, což podkopalo důvěru investorů a ochromilo ekonomický růst i tvorbu pracovních míst. „Pokud vše půjde dobře, můžeme očekávat, že to na pět let přinese stabilní kabinet,“ řekl jeden z oslovených expertů s odkazem na spory o rozdělení vládních postů, které zpečetily osud předchozích většinových kabinetů.
Demonstrace tisíců převážně mladých lidí proti blokování sociálních sítí a proti korupci byly loni 8. září násilně potlačeny. Následující den se proměnily v národní povstání, proti němuž tvrdě zasáhla policie, nepokoje nicméně tentýž den vedly k pádu vlády premiéra Oliho. Při střetech zemřelo 77 lidí a okolo 1300 jich bylo zraněno. Zemi od 12. září vede 73letá Sušíla Kárkíová, bývalá předsedkyně nejvyššího soudu.