Při rozsáhlých protestech proti korupci a blokování sociálních sítí v Nepálu, které vedly k pádu vlády, zemřelo tento týden násilnou smrtí nejméně 51 lidí, píše agentura AFP s odvoláním na mluvčího nepálské policie. Dosavadní údaje hovořily o nejméně 25 mrtvých a více než šesti stech zraněných. Mluvčí upřesnil, že mezi mrtvými je 21 demonstrantů a tři policisté. Sdělil také, že nepokojů využilo na 13 500 vězňů k útěku z vězení. Dopadnout se jich zatím podařilo zhruba tisíc.
Při protestech v Nepálu tento týden zemřelo více než padesát lidí
Rozbuškou masových demonstrací ze začátku tohoto týdne, při nichž protestující dokonce zapálili budovu parlamentu i domy některých předních politiků, bylo rozhodnutí nepálské vlády z minulého týdne zablokovat přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X.
Kabinet krok zdůvodnil tím, že se nezaregistrovaly u místních úřadů, a uživatelé s falešnými identitami na nich pak šířili nenávistné projevy a falešné zprávy.
Podle kritiků, kteří politickým elitám vyčítali také korupci, ale vláda použila autoritářské praktiky a chtěla je umlčet. Právě na sociálních sítích se totiž v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci politických elit a okázalý životní styl dětí politiků.
Kvůli vyhrocené situaci, kterou neuklidnilo ani obnovení přístupu k sociálním sítím, v úterý rezignoval nepálský premiér Khadka Prasád Oli. Později pak kontrolu nad hlavním městem třicetimilionové země převzala armáda.