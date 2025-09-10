Násilné protesty v Nepálu si vyžádaly život nejméně 25 lidí a 633 dalších utrpělo zranění, oznámila ve středu vláda. Letiště v Káthmándú znovu obnovilo provoz poté, co jej v úterý přerušilo kvůli kouři a ohňům, které založili demonstranti, uvedl mluvčí letiště. V hlavním městě jsou přítomni vojáci, píše agentura AP.
Nepál se vzpamatovává z násilných protestů
Vojáci hlídkují v ulicích Káthmándú a nařizují lidem, aby zůstali doma. Snaží se tak obnovit pořádek po úterních demonstracích, kdy desítky tisíc demonstrantů vtrhly do vládních budov, zapálily parlament a napadly politiky. Protesty měly za následek rezignaci premiéra Khadky Prasáda Oliho.
Ozbrojené jednotky střežící hlavní oblasti Káthmándú zdánlivě navrátily určitý pocit kontroly do města, které bylo v předchozích dnech pohrouženo do násilí a chaosu, píše agentura AP.
Armáda je v Nepálu mobilizována jen zřídka a zpočátku zůstala v kasárnách, policie však nedokázala situaci zvládnout. Armáda v prohlášení uvedla, že zatkla 27 lidí podezřelých z rabování.
Vojáci ve středu varovně stříleli do vzduchu poté, co vězni přemohli policejní stráže a pokusili se uprchnout z hlavní věznice v centru Káthmándú, informuje AP. Vojáci pokus o útěk zastavili a vězně převezli do jiných věznic. Nebyla hlášená žádná zranění.
Reakce Číny
Čína podle mluvčího svého ministerstva zahraničí doufá, že v Nepálu bude po násilných protestech a odstoupení premiéra Khadky Prasáda Oliho obnovena stabilita a sociální pořádek. „Doufáme, že všechny strany v Nepálu budou schopny náležitě řešit vnitřní problémy země a co nejrychleji obnovit sociální pořádek a národní stabilitu,“ řekl na pravidelné tiskové konferenci. Peking rovněž upozornil své občany pobývající v Nepálu, aby dbali na svou bezpečnost.
V Nepálu se rozhořely protivládní protesty po zablokování více než dvou desítek sociálních sítí. Protestující zapálili i nepálský parlament. Podle Reuters vyšli do ulic převážně mladí lidé, kteří vládě vyčítají nedostatečnou snahu v boji proti korupci. Zároveň kritizují vládu kvůli nedostatku ekonomických možností pro mladé.