Advokátka Suková se doznala ke zpronevěře peněz klientů


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Advokátka Hana Suková se u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Hrozí jim až deset let vězení.

„Já se doznávám k té trestné činnosti, ze které jsem obžalována,“ uvedla devětasedmdesátiletá Suková. V obžalobě jsou však podle ní nepřesnosti. Rozhodla se proto nepřistoupit k formálnímu prohlášení viny, po kterém by se v jejím případě už nemuselo provádět dokazování.

„Vše je založeno pouze na tom, že doktorka Suková, moje matka, byla moje zaměstnavatelka,“ prohlásila osmačtyřicetiletá Marešová. „To ale automaticky neznamená, že jsem o její trestné činnosti věděla,“ dodala. Uvedla také, že chápe, v jaké situaci se ocitli poškození a že ji to mrzí. Přála by si, aby se jim podařilo nahradit škodu.

Marešová také odmítla tvrzení, že by její rodina žila v luxusu a utrácela spousty peněz. Podle ní žili normálním životem. Ví, že její matka ublížila hodně lidem, jako rodiče ji však dříve nepodezírala z páchání trestné činnosti. Sama by podle své výpovědi nevystavila své děti možnosti trestního stíhání.

Policie navrhla obžalovat advokátku za zpronevěru 161 milionů korun
Poškození, kterých je podle právní zástupkyně části z nich Hany Marvanové přes padesát, ale v nevinu Marešové nevěří. Jedna z obětí Zuzana Reyne novinářům řekla, že jako klienti jednali především právě s dcerou Sukové.

Poškození se přihlásili u pražského městského soudu s nárokem na náhradu škody, podle Reyne ale neočekávají, že by se jim několikamilionové částky vrátily.

Obžaloba tvrdí, že Suková a Marešová uzavíraly od roku 2007 do září 2022 s klienty smlouvy o advokátní úschově. Lidé u nich složili peníze, které měly ženy vyplatit druhé straně po naplnění smluvních podmínek. Peníze však vydávaly jen částečně nebo vůbec. Používaly je podle státního zastupitelství zejména k výplatám jiných klientů nebo si je v hotovosti vybíraly a použily pro sebe.

Ministerstvo chce pomoci lidem, jejichž peníze zpronevěřila advokátka Suková
Aby zakryla a vyřešila své finanční problémy vzniklé zpronevěrou, půjčovala si Suková podle žalobců v letech 2017 až 2020 od klientů peníze. Vykazovala je jako prostředky složené do advokátní úschovy její kanceláře. Lidem slibovala úroky či zhodnocení vkladu. Už ale věděla, že nebude schopná své závazky plnit.

Bývalá advokátka médiím už dříve přiznala, že klientům jejich prostředky sebrala. Zdůvodnila to tím, že jí docházely peníze.

Ztráta celoživotních úspor

Klienti Sukové, kteří mnohdy přišli o celoživotní úspory, podali v souvislosti s kauzou trestní oznámení na Českou advokátní komoru (ČAK). Marvanová ve středu zopakovala, že podle ní v komoře selhaly kontrolní mechanismy. ČAK je tak podle poškozených spoluodpovědná za způsobenou škodu. Komora to odmítá.

Případ inicioval legislativní změnu pravidel advokátních úschov – náhrady poškozeným klientům bude v budoucnu vyplácet ČAK ze zvláštního garančního fondu.

Postup policie v případu advokátky Sukové, podezřelé ze zpronevěry, prověří státní zastupitelství
