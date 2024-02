Postup policie v případu advokátky Sukové, podezřelé ze zpronevěry, prověří státní zastupitelství

Na čtyři desítky převážně mladých rodin daly při nákupu nebo prodeji nemovitostí peníze do advokátní úschovy Hany Sukové. O peníze přišly a dostaly se do existenčních i zdravotních problémů. „Pravidelně docházím na psychoterapii, teď jsou dceři dva roky a mám tři zaměstnání. Dostali jsme se v podstatě na úplné dno,“ popisuje jedna z klientek. „Je to těžké zvládat, ze dne na den se nám rozplynuly veškeré naše sny,“ říká další klient.

Podle zjištění ČT policie dostala od Finančního analytického úřadu už v roce 2018 následující informaci: „Jednání JUDr. Hany Sukové, kdy libovolně nakládá se svěřenými penězi jiných osob, je alarmující, a to zejména s ohledem na skutečnost, že jako advokátka, to je osoba práva znalá, se těší důvěře svých klientů.“

Odložený případ

Kriminalisté, kteří věc dostali na stůl, ale v případu ani nezahájili úkony trestního řízení a odložili ho. „Bohužel se s kriminalistou už nedokážu spojit. Kriminalista u policie neslouží. Jeho tehdejší vedoucí, už také není u policie,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Do hry se teď vložilo státní zastupitelství. „My jsme se rozhodli, že ve věci vykonáme dohledovou prověrku, kdy prověříme, zda informace postačovaly pro to, aby skutečně došlo k zahájení úkonu trestního řízení,“ říká mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Stejně jako policie, nezjistila nic nezákonného ani kontrola České advokátní komory. „Mohli zasáhnout pět let před tím, než se stal náš případ,“ míní klientka.