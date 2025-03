Od vykonstruovaného procesu s hokejisty uběhlo 75 let

Jeden z nejvyšších trestů, dvanáct let, dostal ve vykonstruovaném procesu Stanislav Konopásek. Propuštěn byl po pěti letech. Vězení v uranových dolech podle svého syna přežil díky své povaze a humoru.

Hrát hokej viděl Jan Konopásek svého otce jen párkrát. Více než na ledě ho vídával už na střídačce jako trenéra. Otce mu připomíná i zlatá hokejka na řetízku⁠⁠⁠⁠⁠⁠ – přívěsek, který po něm zdědil. Touhu hrát hokej profesionálně už nikoliv, v drese Sparty ale hrál za mladší žáky a dorost.

O těžkostech, kterým musel jeho otec čelit, se dozvídal z úst historiků a z médií. Když se otce ptal, ten se k nim vracet nechtěl. „Zahrál to nějak do autu. Bylo vidět, že to v něm vyvolává vzpomínky a bylo mu až do breku. Takže jsem to stopnul,“ popisuje Konopásek.