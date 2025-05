Sněmovna má na čtvrtečním programu jednání koaliční novelu se zpřísněním azylových a migračních pravidel. Na mimořádné schůzi svolané z podnětu vládního tábora by měli poslanci posoudit ve druhém čtení také například zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů a zákaz prodeje zábavní pyrotechniky na tržištích a ve stáncích.

Návrh programu zahrnuje osm předloh. Všechny jsou ve sněmovně ve druhém čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Část opozice kritizovala to, že mimořádná schůze připadá na den, který je při schůzích běžných vyhrazený zejména pro poslanecké interpelace na členy vlády.

Poslanci by měli projednat dále jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Mělo by nahradit od příštího roku dvě desítky nynějších formulářů a tiskopisů. Zaměstnavatelé by posílali státu informace o zaměstnávání, pracovnících a jejich výdělcích elektronicky v jediném podání. Ze souvisejícího, takzvaného změnového zákona možná vypadne pasáž o zrušení institutu srážkové daně. Za jeho zachování se staví hlavně hnutí ANO.

Zpřísnění prodeje pyrotechniky

Na programu je rovněž návrh zákona o pyrotechnice, který by na tržištích a na stáncích umožňoval prodej jen nejméně nebezpečné kategorie těchto výrobků, do níž patří například bouchací kuličky. Obcím má předloha dát právo zakázat používání pyrotechniky na jejich území.

Současně stanoví vzdálenost minimálně 250 metrů, kterou budou muset lidé při odpalování pyrotechniky dodržovat. Platit to bude v případě nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků pro zvířata, záchranných stanic či zoologických zahrad.