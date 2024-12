Novela zákona může zpřísnit prodej pyrotechniky

Obchody začínají před koncem roku nabízet ve velkém množství zábavní pyrotechniku. Zájem o ni ale podle některých prodejců v posledních letech klesá. Výrazněji by mohla zpřísnit prodej pyrotechniky připravovaná novela zákona. Návrh už dříve schválila vláda, teď čeká na projednání ve sněmovně.

Jak ale ukázaly kontroly z minulých let, i ta se často prodává bez povolení, a to hlavně na tržnicích. Například v pražské tržnici SAPA kontroloři odhalili velké množství výbušnin. „Zjistili v prodejní místnosti 1080 kilogramů čisté hmotnosti výbušných látek, zákon připouští osmdesát kilogramů,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.

„Já osobně si myslím, že na to projednání nedojde nebo že to bude velmi komplikované,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).

Novela také zvyšuje pokuty a zakazuje prodávat bez licence i kategorii F3. Nyní je ve sněmovně, není však jisté, zda ji stihnou poslanci do voleb schválit.

Lidé často nebezpečnou pyrotechniku F3 a F4 odpalují, neodborné zacházení často vede k vážným úrazům.

„Zažil jsem i případ, kdy došlo k roztržení pyrotechnických výrobků, proto se to nemá držet v ruce,“ uvedl Pavel Studený z Pyrotechnické služby Policie ČR. Platí to i pro nejrůznější typy římských světlic, při odpalování je nutné je zapíchnout například do písku.

Velmi nebezpečné je také použít takový výrobek znovu. Podle Studeného by se měl nejprve „dát na půl hodiny do vody a posléze, až se rozpustí, se může vyhodit“.