Pellegrini vybídl vládu, aby se nevzdalovala od partnerů v EU a NATO

Slovenský prezident Peter Pellegrini vyzval vládu premiéra Roberta Fica (Smer), aby se nevzdalovala od partnerů v Evropské unii a NATO a varoval před vážnými následky případné konfrontace. Pellegrini to uvedl v Národní radě, kde poprvé od loňského zvolení hlavou státu přednesl zprávu o stavu země. Rovněž řekl, že slovenští politici neřeší skutečné problémy, ale nabízejí zástupná témata, která vyvolávají emoce a nenávist.

„Evropská unie je naším hospodářským, zahraničněpolitickým, hodnotovým a stále více i bezpečnostním prostorem, který za žádných okolností nesmíme opouštět. Pozorně naslouchejme našim partnerům, i když vyjadřují názory, se kterými se neumíme hned ztotožnit. Východisko je v dialogu a spolupráci, nikoliv v prohlubování nedůvěry a vzájemné konfrontaci, neboť ta může mít pro Slovensko mimořádně vážné následky,“ řekl Pellegrini.

Pellegrini vyzval k řešení skutečných problémů

Slovenské politiky vyzval, aby se zaměřili na řešení skutečných problémů ve společnosti, která je podle něj politicky rozdělená nejvíce v historii a situace se zhoršila od loňského pokusu o atentát na Fica.

„Dokažte nemyslet jen na krátkodobý politický zisk, neboť ten se dosahuje burcováním emocí, odkláněním pozornosti a řešením témat nepodstatných pro dlouhodobý úspěch naší vlasti. Nevyhazujte po nástupu k moci do koše všechno jen proto, že to připravovali vaši předchůdci. A to hovořím k celému politickému spektru,“ uvedl Pellegrini.

Dodal, že mezi obyvateli Slovenska převládá pocit nejistoty, zklamání, frustrace, hněvu, strachu a zoufalství.