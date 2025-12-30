Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to slovenský Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem výpovědí je konsolidace, herci však mluví o snaze vedení rozbít nepohodlný soubor.

Kromě Pauhofové dostali výpovědi s účinností od Nového roku také Roman Poláčik, Martin Šalacha, Daniel Žulčák a Anna Magdaléna Hroboňová. Podle zjištění deníku mají v rozehraných představeních nadále hrát jako externí členové.

Propouštění se odehrává na základě nařízení slovenského ministerstva kultury, které vyžaduje redukci deseti procent pracovních míst v resortu. Dotčení herci ale zpochybňují ekonomický rozměr tohoto kroku. „Říkají, že o žádné šetření nejde a že je to snaha rozbít soubor, který je kritický vůči vedení divadla a ministerstvu kultury,“ uvedl server.

Pauhofová vedle působení v SND účinkovala v řadě českých filmů a seriálů. Letos získala Českého lva v kategorii Herečka ve vedlejší roli za roli ve filmu Vlny. Pozornost budí také propuštění Poláčika, který aktuálně účinkuje v devíti inscenacích a koncem listopadu si převzal prestižní ocenění Dosky za nejlepší mužský výkon sezony.

