Íránské úřady hlásí 165 obětí po úderu na školu. USA zprávy prověřují


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24

Íránský prokurátor, jehož citovala státní agentura IRNA, sdělil, že počet obětí útoku na dívčí základní školu na jihu Íránu vzrostl dle tamních úřadů na 165 a nejméně 96 lidí utrpělo zranění. Dosavadní informace uváděly 108 mrtvých. Izraelská armáda si podle íránské agentury není vědoma žádných úderů v této oblasti. Americká armáda uvedla, že zprávy prověřuje.

Útok na školu je podle listu The Guardian zatím nejtragičtějším případem s vysokým počtem civilních obětí současného konfliktu. Podle britského listu se zdá, že škola ležela poblíž kasáren islámských revolučních gard.

Videa a fotografie pořízené krátce po útoku ukazují stovky lidí shromážděných kolem částečně zřícené budovy, ze které vychází kouř. Lidé se prohrabávají v troskách a hledají další oběti. Na některých záběrech je vidět, jak lidé vytahují z ruin školní aktovky a učebnice. The Guardian prověřil autenticitu záznamů, včetně geolokace místa útoku.

Záběry z místa úderu na školu na jihu Íránu
Zdroj: Reuters

USA zprávy prověřují

Spojené státy „si jsou vědomy zpráv o ublížení civilistům v důsledku pokračujících vojenských operací. Tyto informace bereme vážně a prověřujeme je,“ uvedl podle The Guardian americký kapitán Tim Hawkins.

Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu prohlásil, že útok na školu byl „barbarský čin“ a „další černá stránka na seznamu bezpočtu zločinů spáchaných agresory“.

Satelitní snímky ukazují následky úderů na Blízkém východě
Satelitní snímek po úderu na Dubaj

Izrael a USA pokračují od soboty ve vojenských úderech na Írán, který v odpovědi útočí na cíle po celém Blízkém východě. Teherán po dnešním potvrzení smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího íránskými úřady hrozil rozsáhlými odvetnými údery.

Americko-izraelské údery si dosud vyžádaly stovky mrtvých a zraněných podle dosavadních kusých informací. Zprávy o obětech z Íránu zatím není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE
Následky dopadu íránské rakety v Bejt Šemeš v Izraeli

