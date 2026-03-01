Íránské úřady hlásí 165 obětí po úderu na školu. USA zprávy prověřují

Íránský prokurátor, jehož citovala státní agentura IRNA, sdělil, že počet obětí útoku na dívčí základní školu na jihu Íránu vzrostl dle tamních úřadů na 165 a nejméně 96 lidí utrpělo zranění. Dosavadní informace uváděly 108 mrtvých. Izraelská armáda si podle íránské agentury není vědoma žádných úderů v této oblasti. Americká armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
Útok na školu je podle listu The Guardian zatím nejtragičtějším případem s vysokým počtem civilních obětí současného konfliktu. Podle britského listu se zdá, že škola ležela poblíž kasáren islámských revolučních gard.
Videa a fotografie pořízené krátce po útoku ukazují stovky lidí shromážděných kolem částečně zřícené budovy, ze které vychází kouř. Lidé se prohrabávají v troskách a hledají další oběti. Na některých záběrech je vidět, jak lidé vytahují z ruin školní aktovky a učebnice. The Guardian prověřil autenticitu záznamů, včetně geolokace místa útoku.
USA zprávy prověřují
Spojené státy „si jsou vědomy zpráv o ublížení civilistům v důsledku pokračujících vojenských operací. Tyto informace bereme vážně a prověřujeme je,“ uvedl podle The Guardian americký kapitán Tim Hawkins.
Íránský prezident Masúd Pezeškján v sobotu prohlásil, že útok na školu byl „barbarský čin“ a „další černá stránka na seznamu bezpočtu zločinů spáchaných agresory“.
Izrael a USA pokračují od soboty ve vojenských úderech na Írán, který v odpovědi útočí na cíle po celém Blízkém východě. Teherán po dnešním potvrzení smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího íránskými úřady hrozil rozsáhlými odvetnými údery.
Americko-izraelské údery si dosud vyžádaly stovky mrtvých a zraněných podle dosavadních kusých informací. Zprávy o obětech z Íránu zatím není možné ověřit z nezávislých zdrojů.