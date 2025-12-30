Šíření spalniček v USA kvůli poklesu proočkovanosti pokračuje


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24, CDC, CIDRAP

Spojené státy ani na konci roku nedokázaly zastavit šíření nakažlivých spalniček. Naopak, počet nakažených překonal dva tisíce a stále se tvoří další ohniska, což naznačuje, že Světová zdravotnická organizace (WHO) příští rok odejme Spojeným státům status země bez spalniček.

Mezi vánočními svátky zveřejnila americká Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nejnovější data o tom, jak moc se v zemi šíří spalničky. Počet případů za jeden rok překonal dvě tisícovky – konkrétně jich je 2012.

Spojené státy se vzhledem k tak vysokým počtům nakažených příští měsíc ocitnou na pokraji ztráty statutu země bez výskytu spalniček, který získaly v roce 2000. Letošní celkový počet je nejvyšší v zemi od roku 1992, kdy úřady nahlásily 2200 případů.

Ztráta tohoto statutu by neměla pro USA jen symbolický význam. USA by byly vnímány jako stát s endemickým přenosem spalniček, což by ze strany některých zemí mohlo vést k omezení cestování kvůli riziku zavlékání spalniček z USA jinam.

Očkujte se, vyzval Kennedy Američany kvůli spalničkám
Ministr zdravotnictví USA Robert Kennedy mladší

Klesající proočkovanost

„Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) je velmi bezpečné a účinné,“ zdůraznila CDC. „Pokud je očkováno více než 95 procent lidí v komunitě, je většina lidí chráněna díky komunitní imunitě. Pokrytí očkováním mezi americkými předškoláky ale kleslo z 95,2 procenta ve školním roce 2019/2020 na 92,7 procenta ve školním roce 2023/2024, což znamená, že přibližně 280 tisíc předškoláků je teď vystaveno riziku,“ varovala CDC.

Tyto údaje velmi dobře ukazují, že matematický model opravdu funguje: počet případů začal stoupat s přímou úměrou k poklesu proočkovanosti. Mezi potvrzenými pacienty v tomto roce byla čtvrtina mladších pěti let, 42 procent ve věku pět až devatenáct let a třetina starších. Plných 93 procent nebylo očkováno nebo má neznámý očkovací status. Jedenáct procent pacientů vyžadovalo hospitalizaci, z toho pětina byli předškoláci.

Kolektivní imunita už nedrží spalničky v šachu, varuje vědec
Dítě se spalničkami

Podle CDC zaznamenali hygienici padesát ohnisek nákazy, ve srovnání s šestnácti z roku 2024, kdy bylo popsáno pouhých 285 případů. Desetinásobek případů oproti předchozímu roku vedl bohužel také k úmrtím: roku 2025 zemřely na spalničky v USA tři děti.

Epidemie neustává

V současné době se nemoc nejvíc šíří na jihu USA, především v Arizoně, Jižní Karolíně a Utahu. Naopak se podařilo zkrotit výskyt v Texasu, který přispěl za letošní rok 762 případy. Choroba se nejvíc šíří ve školách, ale podle státní epidemioložky Lindy Bellové došlo k některým nákazám také ve zdravotnických zařízeních.

Počet případů je s v současné době v USA tak vysoký, že zdravotnické úřady ve třech státech ve městech s mezinárodními letišti (New Jersey, Logan a Denver) varují veřejnost před možným vystavením spalničkám právě na letištích v souvislosti s infikovanými cestujícími.

Jižní Karolína má tři nové případy spalniček, což zvyšuje celkový počet v roce 2025 na 159, všechny od 9. července. Z celkového počtu bylo 156 infekcí součástí epidemie v severní části státu kolem okresu Spartanburg, kde došlo k mnoha případům souvisejícím s expozicí ve školách. Všechny nové případy jsou součástí epidemie v severní části státu.

Spalničky, příušnice, záškrt. Zanedbaná očkování do Česka vrátila polozapomenuté nemoci
Bakterie způsobující záškrt

