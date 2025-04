Očkujte se, vyzval Kennedy Američany kvůli spalničkám

„Nejúčinnějším způsobem prevence šíření spalniček je vakcína MMR,“ uvedl o víkendu americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší na síti X (dříve Twitter). Napsal to poté, co se zúčastnil pohřbu dítěte, které zemřelo po nákaze spalničkami ve čtvrtek.

Mnoho odpůrců vakcinace tvrdí, že očkování by mělo být osobní volbou. Jiní říkají, že rostoucí skepse k očkování má za následek vznik ohnisek neočkované nebo nedostatečné proočkované populace, což je živnou půdou pro další šíření nákazy.

Ještě před několika týdny přitom Kennedyho úřad rozhodl o nové studii, které by měla prověřit, jestli vakcína, kterou nyní ministr doporučil, nezpůsobuje u dětí vznik poruch autistického spektra. Podle amerických médií by měl tento výzkum vést David Geier, který bývá označovaný za antivaxera a který nelegálně provozoval lékařskou praxi, aniž by pro to měl vzdělání. Kritici označují celý výzkum za zcela zbytečný, protože možná souvislost mezi očkováním a autismem byla už mnohokrát prozkoumána a žádná souvislost se nenašla.