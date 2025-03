Studii o údajné souvislosti mezi očkováním a autismem má vést muž označovaný za antivaxera

Krátce po nástupu Roberta F. Kennedyho mladšího do funkce amerického ministra zdravotnictví oznámilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), že chce spustit rozsáhlou studii, která by měla prozkoumat údajné možné souvislosti mezi očkováním a poruchou autistického spektra. Teď americké deníky informují o tom, že našlo vedoucího tohoto výzkumu.

Podle vědců, kteří tento fenomén analyzovali, jde u časového souběhu mezi vznikem autismu a podáváním vakcíny o náhodu, protože očkování probíhá právě v době, kdy se u dětí mohou začít projevovat symptomy autismu – tedy mezi 12. a 15. měsícem věku. Wakefieldův článek redakce prestižního časopisu Lancet, kde původně vyšel, s omluvou stáhla.

Kennedy na stoupající počet dětí s autismem upozorňuje řadu let; počet lidí s touto diagnózou v USA totiž opravdu stoupá. Vyšší počet je jednoznačně prokázaný, nejsou ale přesně známé jeho příčiny: někteří vědci to přičítají kvalitnějšímu testování a také zahrnutí širšího spektra chování do popisu tohoto stavu. Kennedy ale kromě konstatování o počtu autistů také naznačuje možné spojení mezi tímto problémem a očkováním.

Kdo je David Geier

David Geier se nejvíce proslavil, když společně se svým otcem Markem Geierem vydali několik prací, ve kterých tvrdili, že vakcíny zvyšují riziko autismu, což je teorie, která, jak již bylo uvedeno, je už desítky let zkoumána a vědecky vyvrácena.

Geier má bakalářský titul z přírodovědy, oficiálně se živí jako „datový analytik“, ale před deseti lety se pokoušel vykonávat lékařskou praxi. Marylandské regulační orgány ho za to disciplinárně potrestaly.