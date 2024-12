Desítky nobelistů brojí proti Kennedymu v čele resortu zdravotnictví USA

Robert Kennedy mladší, který by se měl podle zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa stát ministrem zdravotnictví, se snaží před očekávaným potvrzovacím slyšením získat podporu amerických senátorů. Téměř osmdesát nositelů Nobelovy ceny za chemii, lékařství nebo fyziku ale Trumpa vyzvalo, aby Kennedyho ministrem nejmenoval. Důvodem je například to, že šíří konspirační teorie o údajné škodlivosti očkování.

Před dvěma lety byl Kennedy mladší jedním z vůdců protestů vůči opatřením proti šíření koronaviru – odmítal především povinné očkování. V tu chvíli si Jeremy Zogby z agentury pro výzkum veřejného mínění nechal zadat průzkum o tom, koho považují Američané za hrdinu.

„On vyšel v tom seznamu na prvním místě. Před papežem, Barackem Obamou, Donaldem Trumpem. Pro 46 procent veřejnosti je hrdinou. Naše rodiny se znají. Poslal jsem mu to a řekl, že by ho to mohlo zajímat,“ uvedl Zogby.