Samosprávy budou o změně rozpočtového určení daní s politiky dál jednat

Samosprávy neočekávají, že by se před podzimními volbami podařilo prosadit změnu rozpočtového určení daní, která by zvýhodňovala obce, jež vytvářejí příznivé podmínky pro podnikání. Budou jednat s politickými stranami, aby bylo možné takovou změnu přijmout po volbách, řekl předseda Svazu měst a obcí (SMO) František Lukl (STAN) po jednání se zástupci vlády. Ti uvedli, že nemají k úpravě výhrady, pokud bude neutrální vůči státnímu rozpočtu.

Podle Lukla se na zvýšení podílu na daních pro obce, které podporují podnikání, shodují představitelé všech velikostí měst a obcí. Vzhledem k termínu voleb a k jednání sněmovny ale SMO neočekává, že by se změnu podařilo schválit ve funkčním období této vlády. „O to větší bude snaha přesvědčit strany, aby si to daly do předvolebních programů,“ sdělil Lukl. Zdůraznil přitom, že téma je apolitické a nemá dopad na státní rozpočet.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) zdůraznil, že změna by se týkala pouze rozdělení peněz mezi jednotlivé obce. „Návrh zvýhodnění těch, kteří mají dobré podmínky pro zaměstnávání, vytváří podmínky pro průmyslové a obchodní aktivity, by byl rozpočtově neutrální,“ uvedl.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) možné schválení změny před volbami nevyloučil, bylo by ale podle něj nutné, aby se na ní shodly vláda i opozice. Za vládní prioritu nicméně více než tuto úpravu považuje přesun financování nepedagogických pracovníků ve školství ze státu na obce a kraje a s tím související převod peněz v rámci rozpočtového určení daní. Věří tomu, že se v dubnu podaří v dolní komoře dokončit třetí čtení školského zákona, který úpravu obsahuje.