Zajištění či demolice poškozených domů stojí obce miliony

V Hůrách u Českých Budějovic se zřítila stodola, kusy zdí padaly do silnice, sesouvala se i střecha. Hasiči museli evakuovat i sousedy. To ale není konec. „Hrozí nebezpečí dalšího sesunutí i směrem do komunikace,“ vysvětluje starosta Jiří Borovka (PRO HŮRY).

„Když to nechali zajít do takového stavu, nic nedělali, tak to bude pokračovat,“ očekává obyvatel obce Antonín Osouch. Majitele se štábu ČT nepodařilo zkontaktovat, i když se na místo několikrát vrátil. Štáb chtěl zazvonit, ale zvonek nebyl k nalezení. Podle sousedů by majitel měl být doma. Nikdo ale neotvíral.