Spalovna odpadů v Náchodě zatím nebude, investor vycouval

Zdálo se, že přípravy spalovny komunálního odpadu v Náchodě téměř po třech letech úspěšně pokračují. Dopis od innogy starostovi ale všechno změnil. „Projekt ZEVO Náchod nezískal příslušné interní souhlasy z hlediska koncernové strategie a my tak musíme jeho přípravu ukončit,“ stálo v něm.

„Pro nás to byl záměr, který nám řešil do budoucna možnost, jak efektivně nakládat s odpady, a byla to skutečně špatná zpráva. (Projekt) byl jeden z kroků, jak zachovat nebo pro obyvatele držet nějakou schůdnou cenu při nakládání s odpadem,“ vysvětluje mluvčí města Nina Adlof.

Investor už studoval podobné zařízení ve Švýcarsku a dostal čtyři nabídky od dodavatelů. Do třídírny, sběrného dvora a spalovny v teplárně, kterou provozuje, měl přitom investovat až 900 milionů korun. „Rozhodnutí investora nám komplikuje celou situaci, ale musíme nějakým způsobem reagovat na to, že byl novelizován zákon o odpadech a že v roce 2030 se už nesmí skládkovat recyklovatelný odpad,“ říká náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka (SOCDEM).

Projekt nekončí

Na jednom se teď koalice i opozice v zastupitelstvu Náchoda shodují – v přípravách výstavby energoparku se má pokračovat. „Je potřeba hledat dalšího partnera, případně se spojit s jinými samosprávami z okolí, třeba i z Polska,“ míní opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení).

Náchod teď hledá pro dva hektary průmyslové zóny u hranic s Polskem využití. „Pozemky určitě neprodáme… Dnes už mají vyšší hodnotu než v době , kdy jsme je pořizovali, minimálně o tisíc korun za metr (čtvereční),“ říká Čtvrtečka.

Nákup této plochy provázely spory zastupitelů. Náchod koupil od Statku Velká Chuchle skoro půldruhého hektaru za 22 milionů bez daně. Prodávající měl přitom parcely podle některých zdrojů získat za necelý milion.