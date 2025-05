„Dal k dispozici talent a pracoval neúnavně.“ Trump se rozloučil s Muskem

Podnikatel Elon Musk podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přinesl „kolosální změnu do způsobu, jak se dělají věci ve Washingtonu“. Dal k dispozici svůj talent a pracoval neúnavně, ocenil ho na tiskové konferenci u příležitosti Muskova konce v čele úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), jehož cílem je výrazně zredukovat státní správu. Tiskovou konferenci jsme přinesli v původním znění.

Média: Dopočítat se úspor je obtížné

Musk DOGE vedl od Trumpova lednového nástupu do funkce a mandát měl podle agentury Reuters stanovený na 130 dní, což je do konce května. Média opakovaně psala o tom, že se dostával do sporů se členy administrativy a chystá se vrátit ke svému podnikání.

Jihoafrický rodák zrušil celé federální agentury, napadl financování mezinárodní pomoci a výzkumu a prosadil propuštění na 260 tisíc státních zaměstnanců. Avšak vypočítat úspory dosažené jeho úřadem, jehož činnost byla a zůstává podle kritiků neprůhledná, je podle médií velmi obtížné. Časopis The Atlantic dospěl k částce dvě miliardy dolarů. Musk původně hovořil o snížení federálních výdajů o dva biliony dolarů.