Nejvyšší soud zamítl pokus Trumpovy vlády vyslat Národní gardu do Chicaga

Nejvyšší soud Spojených států odmítl umožnit Donaldu Trumpovi vyslat jednotky Národní gardy do oblasti Chicaga, aby pomohly při raziích imigračních úřadů, informovala v úterý agentura AP. Zároveň uvedla, že jde o ojedinělý případ, kdy Trump při odvolání k nejvyššímu soudu od svého lednového návratu do úřadu neuspěl.
Soudci nejvyššího soudu zamítli žádost ministerstva spravedlnosti o zrušení soudního příkazu, který v rámci žaloby podané představiteli státu Illinois a místními lídry zablokoval nasazení stovek příslušníků Národní gardy. Resort požadoval, aby bylo nasazení gardistů povoleno po dobu, než soudní řízení skončí.
Rozhodnutí soudu dle AP není konečné, ale mohlo by ovlivnit další právní spory týkající se snah republikánského šéfa Bílého domu vyslat příslušníky Národní gardy do jiných, demokraty vedených měst.
Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika měst včetně Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, v některých případech soudy pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků v těchto městech spravovaných demokratickými politiky.