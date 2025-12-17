Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký federální odvolací soud ve středu rozhodl, že nasazení Národní gardy ve Washingtonu může prozatím pokračovat, čímž zvrátil verdikt nižší instance nařizující stažení vojáků. Informovala o tom agentura AP s tím, že gardisté v metropoli zůstanou i v roce 2026. Národní gardu, rezervní složku amerických ozbrojených sil, vyslal do hlavního města k policejní misi prezident Donald Trump.

Tříčlenný soudní senát konstatoval, že prezident má jedinečnou pravomoc mobilizovat gardu ve Washingtonu, který je zvláštním federálním distriktem a nikoli státem americké federace. Odmítl tak postoj federálního soudu, který 20. listopadu označil působení gardistů v metropoli za protiprávní zásah do práv představitelů města.

Trump nasazení Národní gardy v hlavním městě oznámil 11. srpna s tím, že tam její příslušníci obnoví právo a pořádek. Gardisté se v ulicích města začali objevovat o dva dny později. Podle agentury AP bylo poté v metropoli během jednoho měsíce nasazeno více než 2,3 tisíce vojáků. Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí, že došlo k povstání, což Trump neudělal.

Příslušníci Národní gardy ve Washingtonu

Na rozdíl od států USA, kde obvykle guvernér rozhoduje o povolání Národní gardy, má prezident Spojených států přímou kontrolu nad Národní gardou ve Washingtonu. Její příslušníci byli nasazeni například v reakci na události z 6. ledna 2021, kdy dav Trumpových podporovatelů vnikl do budovy Kapitolu.

Trump po lednovém návratu do Bílého domu vyslal gardu i do jiných amerických měst včetně Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Memphisu. To vedlo k právním sporům, kdy soudy v některých případech nasazení vojáků pozastavily.

Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu

Americký federální odvolací soud ve středu rozhodl, že nasazení Národní gardy ve Washingtonu může prozatím pokračovat, čímž zvrátil verdikt nižší instance nařizující stažení vojáků. Informovala o tom agentura AP s tím, že gardisté v metropoli zůstanou i v roce 2026. Národní gardu, rezervní složku amerických ozbrojených sil, vyslal do hlavního města k policejní misi prezident Donald Trump.
před 21 mminutami

