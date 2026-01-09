Obviněná šéfka zlínské hygieny ke konci ledna rezignuje

Ředitelka krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje Eva Sedláčková, kterou policie obvinila kvůli údajnému ujetí od nehody, se rozhodla ke 31. lednu rezignovat, sdělila České televizi mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odstoupení Sedláčkové respektuje a rozhodnutí považuje za odpovědný krok, který přispívá ke zklidnění situace a zachování důvěry veřejnosti ve fungování státní správy.
Ředitelka vloni v březnu na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Za ublížení na zdraví z nedbalosti jí hrozí až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti.
Sedláčková ve čtvrtek sdělila, že motorkáře nesrazila. „Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma. Proto byly i bezdůvodné závěry tisku a médií o tom, že jsem motorkáři neposkytla zdravotnickou pomoc,“ tvrdí ředitelka.
Vojtěch po Sedláčkové ovšem požadoval vyvození osobní odpovědnosti. Sedláčkovou už v minulosti opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Kritizovali ji i někteří odboráři.
Ředitelé KHS jsou zaměstnaní podle služebního zákona, odvolat je lze pouze z důvodů v zákoně vyjmenovaných. Jejich nadřízeným není ministr zdravotnictví, ale státní tajemník ministerstva a jeho nadřízeným nejvyšší státní tajemník z ministerstva vnitra. Pochybení proto prošetřovala vládní služební komise. Ta ovšem důvody k odvolání Sedláčkové podle služebního zákona neshledala.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.