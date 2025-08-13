Poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková se podle serveru Seznam Zprávy (SZ) před dvěma roky snažila opakovaně objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla. Vyplývá to podle serveru z nahrávek, které Josef Balaštík v létě 2023 měl pořídit. Šéf ANO Andrej Babiš označil chování Balaštíkové za absolutně nepřijatelné a prohlásil, že ji hnutí vyškrtne z kandidátní listiny pro nadcházející podzimní sněmovní volby. Balaštíková nahrávku označila za podvrh.
ANO stáhne Balaštíkovou z kandidátky
Balaštíková podle Seznam Zpráv na záznamech mluví dvakrát o zastřelení psa, které si údajně chtěla objednat. „Kdy domluvíš, aby jí zastřelili toho psa?“ říká, načež mužský hlas odpovídá: „Chápeš, že ten člověk tím riskuje kriminál?“ „Z kontextu je zřejmé, že myslí zvíře patřící J. J., s níž její manžel navázal vztah,“ uvedl web. Kvůli tajnému nahrávání podala Balaštíková trestní oznámení, policie ho ale loni v červenci odložila.
„Je to absolutně nepřijatelné a musí okamžitě skončit,“ reagoval na zveřejněné informace Babiš. Neumí si prý představit, že by něčeho takového byl člověk schopen. Balaštíková měla být kandidátkou ANO do říjnových voleb ve Zlínském kraji, členkou Poslanecké sněmovny je od roku 2013.
Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) řekl, že o členství poslankyně Margity Balaštíkové v hnutí ANO bude také v pondělí jednat krajské předsednictvo hnutí.
Zákonodárkyně v reakci na článek Seznam Zpráv tvrdí, že nikdy nikoho kvůli zabití psa nekontaktovala. Nahrávka je podle ní podvrh. Avizovala, že se bude bránit. „Tohle je klasický příklad článku psaného na objednávku – bez ověření faktů. Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala,“ napsala na sociálních sítích.
Údajné „zakleknutí“ na exmanželovu firmu
Balaštíková se také podle nahrávek pokoušela s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce, jejímž jednatelem je její bývalý manžel, uvedly v úterý Seznam Zprávy. Policie případ prověřuje.
Podle Seznam Zpráv různé kontroly do společnosti vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce opakovaně chodily. Začaly v roce 2023 po rozvodu manželství Balaštíkových. A podle serveru trvají dodnes, přičemž naposledy se kontrola měla ohlásit před necelým měsícem.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dříve serveru iDNES.cz řekl, že Balaštíková musí svou roli v této kauze okamžitě vysvětlit. Zlínští hygienici obvinění odmítli.
„Důrazně se ohrazujeme vůči publikovaným tvrzením, která se nezakládají na pravdě. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vždy postupuje v souladu se zákonem a transparentně. Více se k tomu nyní nebudeme vyjadřovat,“ uvedla ve vyjádření pro ČT vedoucí oddělení kanceláře ředitele hygienické stanice Vendula Ševčíková.
Balaštíková ohledně možného „zakleknutí“ na firmu exmanžela prohlásila, že neměla důvod se svému muži za rozvod jakkoli mstít.