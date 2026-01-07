Policie obvinila šéfku zlínské hygieny za ujetí od nehody, hrozí jí rok vězení


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Sedláčkové hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti, sdělila zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková. Na obvinění upozornil Český rozhlas (ČRo) i Seznam Zprávy, který loni zveřejnil, že řidičkou byla Sedláčková.

„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. března 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. Třiašedesátileté ženě tak hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ uvedla Trnková.

Informaci o obvinění potvrdil resort zdravotnictví. „Ano, můžeme potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví má informaci od paní ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k dispozici,“ uvedla mluvčí ministerstva Renata Povolná. „Z dosavadních informací vyplývá, že událost nemá souvislost s výkonem její funkce a jde o soukromou záležitost dotčené osoby,“ dodala. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nicméně požaduje po ředitelce zlínské hygieny vyvození osobní odpovědnosti. Odvolat ji ale nemůže.

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.

Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr. Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.

