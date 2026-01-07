Policie obvinila šéfku zlínské hygieny za ujetí od nehody, hrozí jí rok vězení

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Sedláčkové hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti, sdělila zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková. Na obvinění upozornil Český rozhlas (ČRo) i Seznam Zprávy, který loni zveřejnil, že řidičkou byla Sedláčková.
„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Zlín sdělili obvinění řidičce osobního automobilu, která svým nedbalostním jednáním způsobila dne 19. března 2025 dopravní nehodu v katastru obce Kostelec u Zlína. Třiašedesátileté ženě tak hrozí za spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti,“ uvedla Trnková.
Informaci o obvinění potvrdil resort zdravotnictví. „Ano, můžeme potvrdit, že ministerstvo zdravotnictví má informaci od paní ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k dispozici,“ uvedla mluvčí ministerstva Renata Povolná. „Z dosavadních informací vyplývá, že událost nemá souvislost s výkonem její funkce a jde o soukromou záležitost dotčené osoby,“ dodala. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nicméně požaduje po ředitelce zlínské hygieny vyvození osobní odpovědnosti. Odvolat ji ale nemůže.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.
Sedláčkovou opakovaně vyzval k rezignaci dřívější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička. Zabývala se jí i vládní služební komise, která může v závažných případech vedoucí pracovníky odvolat ze služebního místa nebo ukončit jejich služební poměr. Válek také nařídil kontrolu ve zlínské hygieně. Ředitelku kritizovali i někteří odboráři. Sedláčková ale nařčení opakovaně odmítla a na výzvy k odstoupení nereagovala.