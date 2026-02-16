Na trati ze Vsetína nepojedou vlaky téměř do konce roku

Od pondělního rána téměř do konce letošního roku nejedou vlaky na mezinárodní trati Vsetín – Horní Lideč – Střelná. Výluka se dotýká regionální dopravy, ale i frekventovaných mezinárodních rychlíků Valašský expres, které několikrát denně jezdí mezi Prahou a Žilinou. Vlakové spoje nahrazují autobusy – jak regionální linky, tak rychlíky.
Důvodem výluky mezi Vsetínem a Střelnou jsou rovnou čtyři železniční stavby. Čeká se komplexní rekonstrukce kolejového svršku mezi Valašskou Pohankou a Horní Lidčí. Opravy se dotknou také některých staničních budov na této trase, dojde k výměně trakčního vedení a obnovou projdou i některé mosty a tunely. „Při této výluce dojde také k výměně zabezpečovacího zařízení, které bude součástí nové trati a bude splňovat nejnovější podmínky, které po nás chce Evropská unie, to znamená systém ETCS,“ řekl správce stavby ze Správy železnic Petr Krejčí.
„V podstatě kromě tahání kabelových tras, které jsou citlivé na teplotu, se mohou provádět veškeré zemní práce a veškeré vnitřní práce – to znamená demontáže starých reléových místností, stavební úpravy uvnitř, demontáže starých technologií,“ popsal Krejčí činnosti, které mohou železničáři provádět i v zimě. Až se oteplí, bude možné dělat všechny ostatní práce. Hotovo má být do 12. prosince.
Velmi frekventovaná trať
Trať mezi Vsetínem a Horní Lidčí je velmi frekventovaná. Lidé ji využívají už od rána při cestách do školy, do práce nebo k lékaři. Jezdí po ní také už zmíněné mezinárodní rychlíky z Prahy do Žiliny. „Měli jsme možnost mluvit s několika cestujícími, žádné zásadní problémy to podle nich nepřineslo. Říkali, že oproti vlaku představuje autobusový náhradní spoj zhruba deseti- až patnáctiminutové zpoždění, ale pokud s tím počítají, tak to větší problém není,“ popsal redaktor České televize Leoš Verner, který od rána situaci sledoval. Lidé, kteří cestovali mezi Prahou a Žilinou, měli podle něj jen drobný problém se zorientovat a najít správnou zastávku výlukového autobusu do Púchova.
Místo osobních vlaků linky S2 v úseku mezi Vsetínem, Horní Lidčí a Střelnou posílil Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) autobusové linky 101 Vsetín – Horní Lideč – Valašská Senice a linky 100 Valašské Klobouky – Horní Lideč – Vsetín. „Vybrané posílené spoje budou zrychlené, nebudou zastavovat na všech zastávkách na trase, a to kvůli zajištění přestupů na navazující spoje ve Vsetíně a v Horní Lidči,“ avizoval před zahájením výluky jednatel společnosti KOVED Martin Richtar.
Čtyři páry spojů linky 101 jsou navíc prodlouženy ze Střelné do Púchova, a to jako náhrada přeshraničního spojení osobními vlaky. Na slovenském území bude linka z licenčních důvodů označena číslem 901. „Většina těchto spojů pojede v celé trase zrychleně, to znamená, že v každé obci zastaví jen na jedné vybrané autobusové zastávce, v Púchově pak spoje budou zajíždět k železniční stanici,“ uvedl Richtar.
Část náhradních autobusů jede až do Púchova
Jako náhrada za rychlíky Valašský expres jezdí autobusy mezi Vsetínem a Púchovem, přičemž zpravidla jeden z nich pojede pouze mezi Vsetínem a Horní Lidčí. Další autobusy pak jezdí v celé trase až do Púchova. „Kvůli návaznosti na rychlíky dochází k drobným časovým úpravám spojů linky 101 do Valašské Senice a linky 502 do Lačnova,“ upozornil vedoucí oddělení komunikace a propagace společnosti KOVED Jan Malý.
V Horní Lidči je přestupním bodem mezi spoji autobusová zastávka Horní Lideč, u železniční stanice, která je u silnice I/57. Ve Vsetíně zastavují autobusové linky 100 a 101 na stávajícím autobusovém nádraží. Náhradní autobusy za rychlíky Valašský expres pak budou mít stanoviště na zastávce Vsetín, Delta, která je u vstupu do podchodu na jižní straně vlakového nádraží.
Informace na webu
Od 16. února do 1. července a znovu po letních prázdninách je naplánovaná výluka také na regionální trati 283 mezi Horní Lidčí a Valašskými Klobouky na Zlínsku. Cestující tam namísto vlaků přepraví náhradní autobusy dopravce Arriva vlaky. Autobusy budou navazovat na rychlíky Valašský expres a pojedou z Horní Lidče do Bylnice na Zlínsku a také v opačném směru. Tyto autobusy nezajedou ve Valašských Kloboukách na vlakové nádraží, ale obslouží autobusové stanoviště na náměstí.
Informace o všech výlukách, spojích i o případných zpožděních mohou lidé vidět na elektronických tabulích na nádraží. Všude jsou také směrovky, kterými se mohou lidé řídit.
Podrobnosti jsou také na webu Integrované dopravy Zlínského kraje. Pasažéři by dle doporučení koordinátora dopravy měli raději cestovat tak, aby měli časovou rezervu. Měli by počítat s tím, že může dojít k určitému zpoždění, a tím pádem nenavážou některé spoje. Řídit by se měli také informacemi ve vyhledávačích spojení, kde mohou zjistit aktuální stav.