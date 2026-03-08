KVÍZ: Vyznáte se v nářečích češtiny?


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, AV ČR
Události: Výstava o nářečí
Nářečí češtiny v sobě odrážejí tisíc let vývoje tohoto jazyka. Zachovaly se v nich dodnes některé středověké prvky, proto mohou být někdy nesnadno srozumitelná. Mizejícímu světu tuzemských nářečí se teď věnuje výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na pražské Národní třídě.

Pidravý, bohdál, hafera… Slova dříve běžná v různých českých nářečích v době internetu mizí z obecného povědomí o jazyce. Třeba slovo na úvodním obrázku – babioř – na Karvinsku označuje sukničkáře. Zkuste si udělat test a zjistit, jak se vyznáte v nářečí češtiny.

Výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na pražské Národní třídě představuje bohatství a rozmanitost dialektů, upozorňuje na jejich postupný ústup a přibližuje výsledky výzkumu.

Výstava se koná u příležitosti osmdesátého výročí založení Ústavu pro jazyk český AV ČR a je přístupná zdarma. Začala 4. března a potrvá až do 15. června. Otevřená je každý všední den od 10 do 18 hodin, ale výjimečně ji bude možné navštívit i o víkendu 14. a 15. března v rámci Týdne mozku.

Mapa nářečí českého jazyka
Zdroj: Mapa nářečí českého jazyka, Ústav Českého národního korpusu FF UK

KVÍZ: Vyznáte se v nářečích češtiny?

