Alternativní medicína proti rakovině nepomáhá. Ani v kombinaci s moderní léčbou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, JAMA

Lidé, kteří kombinují alternativní metody s těmi, jež přináší moderní lékařství, mají nižší pravděpodobnost přežití rakoviny než ti, kteří se léčí jen klasicky. Prokázal to americký výzkum na více než dvou milionech pacientkách.

Akupunktura, aromaterapie, masáže, rostlinné léky, pití vlastní moči a nebo užívání orgánů ohrožených zvířat. Tyto metody (a řada dalších) jsou rozšířené po celém světě. Sice nejsou založené na rigidních důkazech jako léky vytvořené moderní vědou, ale někteří lidé se k nim stále uchylují. Dohromady se označují termínem Komplementární a alternativní medicína neboli CAM.

Vědci se teď pokusili popsat, jak tyto metody fungují při léčbě rakoviny prsu – zda pomáhají, škodí nebo nemají žádný důsledek. A co když se CAM využije jen jako doplněk k moderní léčbě? Výsledky studie, která zkoumala data asi 2,1 milionu žen, byly docela překvapivé.

Ilustrační foto

Šance na přežití

Na jednu stranu se ukázalo očekávané: moderní léčba je výrazně účinnější než alternativa. I metody CAM mají pozitivní dopad – ale jen ve srovnání s tím, když se člověk neléči vůbec.

A vůbec nejpřekvapivější je poslední závěr: pokud se zkoumané ženy léčily moderní medicínou, ale doplňovaly to alternativou, byla jejich míra přežití s karcinomem prsu nižší, než kdyby se léčily jenom s pomocí standardní medicíny.

Rozdíl není úplně velký, ale jasně viditelný a statisticky důležitý. Na tomto místě je zásadní připomenout, že jde o masivní datovou analýzu, která popisuje statistická data. Individuální příběhy konkrétních lidí se nutně od těchto průměrů liší a jistě se najdou i lidé, kteří se vyléčili úplně i bez lékařského zásahu.

Pokrok a alternativa

Inovace v chirurgické i lékařské léčbě rakoviny prsu v posledních několika desetiletích vedly ke snížení úmrtnosti související s léčbou i ke zvýšení celkové pravděpodobnosti přežití pacientek s touto diagnózou. Přesto, jak rychlý a viditelný je pokrok v těchto metodách, se stále významná část pacientů rozhoduje pro CAM.

Výzkum je tak důležitý proto, že rakovina prsu je druhým nejčastěji diagnostikovaným druhem rakoviny u žen a po rakovině plic druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen.

Výsledky jsou v souladu se závěry předchozí studie, která zjistila, že léčba pomocí alternativních metod byla spojena s horším přežitím u rakoviny prsu, plic a tlustého střeva – jenže tato starší studie proběhla na pouhých 123 pacientkách.

Zanedbání léčby

„Naše výsledky zdůrazňují význam alespoň nějaké formy tradiční léčby, která je lepším řešením než žádná léčba. Tyto výsledky jsme viděli, když jsme do studie zahrnuli několik faktorů, o nichž se ví, že souvisejí s rozdílnou pravděpodobností přežití, jako je rasa a etnický původ,“ uvádějí autoři.

Léčitelé, kteří doporučují své metody, mnohdy argumentují tím, že přidat alternativní „léčbu“ k té standardní přece nemůže uškodit. Podle autorů z dat vyplývá, že v tom mají léčitelé do značné míry pravdu.

Problém (a také souvislost) spočívá zřejmě v tom, že skupina pacientek, které podstoupily kombinaci moderní terapie a nějaké alternativní metody, se zřejmě vyhýbala určitým formám tradiční léčby. A právě to snižovalo šanci na přežití. „Zatímco chirurgický zákrok v raných stádiích onemocnění převážně proběhl, skupina pacientek podstupujících kombinovanou léčbu se vyhýbala endokrinní terapii, ozařování a chemoterapii,“ popisují autoři.

Xixao

