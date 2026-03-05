Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK, The New York Times

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu Dahíja k okamžité evakuaci. Napsala to agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů.

Server The Times of Israel označil tuto výzvu za bezprecedentní. Izraelská armáda vydávala v minulosti pouze výzvy k evakuaci konkrétních budov a jejich okolí, na které později ze vzduchu udeřila. Předměstí Dahíja je považováno za baštu teroristického hnutí Hizballáh.

Izraelská armáda už ve středu vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi třicet kilometrů od izraelských hranic.

Izrael opět útočí na Teherán a Bejrút. Na jih Libanonu poslal vojáky
Bejrút po útoku izraelských sil (3. 3. 2026)

Frustrace vysídlených Libanonců

Když izraelská armáda od pondělí zahájila novou vlnu vzdušných úderů na Bejrút poté, co Hizballáh vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu útoky na Izrael, obyvatelé LIbanonu jsou už frustrovaní a unavení z války.

Řada vysídlených obyvatel podle listu The New York Times (NYT) uvedla, že nejsou spokojeni s tím, že Hizballáh zemi znovu zatáhl do dalšího konfliktu. Někteří příznivci této šíitské skupiny vyjádřili vyčerpání z neustálého násilí, jiní nesouhlasili se špatným načasováním eskalace.

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury
Jižní předměstí Bejrútu po izraelském útoku (4. 3. 2026)

Mnoho válkou zasažených obyvatel právě oslavovalo muslimský svátek ramadán. Pondělní izraelské útoky zasáhly Libanon okolo třetí hodiny ranní (04:00 SEČ), tedy v době, kdy se mnozí před úsvitem probouzeli k jídlu. Z toho, co mělo být tichým a posvátným okamžikem, se podle NYT stala hrůza a útěk.

Pro Rághdu Awádaovou je to jako déjà vu. S mužem a čtyřletým synem opustila domov ve městě Nabatíja na jihu země, které izraelská armáda již několikrát v průběhu posledních dvou let bombardovala. Přestěhovali se tam poté, co izraelské útoky zničily jejich dům v příhraničním městě Chijám během předloňské války.

Awádaová z toho však podle deníku Le Monde odmítá vinit Hizballáh, podle ní by dříve nebo později izraelská armáda v Libanonu útoky obnovila. „Už mě válka unavuje a tato situace mě netěší. Konflikt ale nikdy doopravdy neskončil. Izrael nikdy nedodržel příměří. Tvrdili, že cílí na Hizballáh, ale bylo tam mnoho civilních obětí. Na jihu jsme žili ve strachu,“ řekla podle Le Monde Awádaová.

Libanonská armáda uvedla, že dokončila první fázi odzbrojení Hizballáhu
Libanonská armáda na jihu země u hranic s Izraelem

Porušování klidu zbraní

Navzdory příměří uzavřenému 27. listopadu 2024 izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především právě s Hizballáhem.

„Ve válce jsme žili dennodenně více než dva roky. Teď je tu válka nová a my už jsme unavení,“ říká podle NYT vysídlená Šádía Šahlaová, která pracuje ve škole na jihu země. Ti, kteří uprchli, popisovali domy ležící v troskách a školní docházku svých dětí, kterou válka opět přerušila.

Izrael kropil jih Libanonu „toxickými látkami“, tvrdí Bejrút
Jižní Libanon

Libanonské ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v zemi zabito 72 lidí včetně sedmi dětí, a dalších 437 bylo zraněno.

Fond OSN pro otázky populace (UNFPA) upozornil, že během dvou dnů bylo registrováno více než 58 tisíc vnitřně vysídlených osob a tisíce jsou stále na útěku. Tato nová vlna se přidává k 65 tísícům lidí, kteří jsou stále vysídleni v důsledku předchozího konfliktu.

Načítání...

Výběr redakce

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

10:19Aktualizovánopřed 1 mminutou
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

před 7 mminutami
Babiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

ŽivěBabiš i Okamura ve sněmovně kritizovali opozici. Ta mluví o „koalici nevydávání“

03:41Aktualizovánopřed 10 mminutami
Evropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

ŽivěEvropa se musí v bezpečnosti postavit na vlastní nohy, řekl prezident

08:28Aktualizovánopřed 21 mminutami
Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

00:33Aktualizovánopřed 52 mminutami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

12:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

před 4 hhodinami
Japonsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

VideoJaponsko chystá rekordní výdaje na obranu, reaguje na sbližování Číny s Ruskem

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánském Nachičevanu, uvedlo Baku

Dron vypuštěný z Íránu zasáhl letiště v ázerbájdžánské exklávě Nachičevan, sdělilo ve čtvrtek dopoledne středoevropského času ázerbájdžánské ministerstvo zahraničí. V prohlášení informovalo také o dvou zraněných a dopadu jiného dronu u budovy školy. Baku incident odsoudilo a předvolalo si íránského diplomata. Ázerbájdžánské ministerstvo obrany ve svém vyjádření napsalo, že takové údery neponechá bez odpovědi. Íránská armáda podle AFP dronový útok na Ázerbájdžán popřela a vinu svalila na Izrael.
10:19Aktualizovánopřed 1 mminutou

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu Dahíja k okamžité evakuaci. Napsala to agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů.
před 7 mminutami

Izrael útočí na Teherán, Emiráty hlásí zraněné. Katar vyhlásil stav nouze

Íránské drony zranily v Abú Dhabí v Emirátech šest lidí. Katarské úřady vyhlásily stav nouze po explozích v Dauhá, uvedla katarská stanice al-Džazíra. Izraelské letectvo ráno udeřilo na pozice režimu v Teheránu. Írán opakovaně vyslal balistické rakety na židovský stát, podle agentury AFP byly v Jeruzalémě slyšet výbuchy. Mohutná exploze se ozvala i na tankeru kotvícím u břehů Kuvajtu, jeho posádka je ale v bezpečí, uvedla Britská vojenská námořní služba (UKMTO).
05:02Aktualizovánopřed 41 mminutami

Kurdové v Iráku popřeli průnik milic do Íránu

Kurdské opoziční strany v severním Iráku popřely zprávy o tom, že jejich síly překročily hranici s Íránem. Píše to server BBC News. Několik amerických médií včetně Fox News tvrdilo, že kurdsko-íránské milice zahájily pozemní operaci v severozápadním Íránu. Stanice CNN už ve středu s odkazem na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v islámské republice.
00:33Aktualizovánopřed 52 mminutami

Za útok u památníku holocaustu v Berlíně poslal soud Syřana na 13 let do vězení

Na třináct let poslal německý soud ve čtvrtek do vězení Syřana, který loni v únoru zranil u památníku holocaustu v centru Berlína nožem španělského turistu. Podle generálního státního zastupitelství byl motiv tehdy devatenáctiletého mladíka radikálně islamistický a antisemitský. Útok se odehrál dva dny před předčasnými parlamentními volbami.
před 3 hhodinami

Tři klíčové grafiky o demografii Íránu ukazují mladou a rozdělenou zemi

Útok Spojených států a Izraele na Írán souvisí s dynamickými změnami, které v této zemi probíhají. Velká data ukazují, jak velkou roli tato země hraje na Blízkém východě.
před 3 hhodinami

Kubu zasáhl rozsáhlý blackout

Masový výpadek elektřiny zasáhl většinu Kuby, uvedla ve středu kubánská státní energetická společnost. Tamní komunistická vláda v poslední době čelí tlaku Trumpovy administrativy, která omezila dodávky ropy do země a ovlivňuje tak i jejich energetiku. Kuba však zažila několik velkých blackoutů ještě před americkými ropnými restrikcemi. Výpadek donutil vládu přerozdělovat klíčové služby jako vývoz odpadu a dopravu. Omezení energií však nezastavilo život ostrovního státu.
před 3 hhodinami

Srí Lanka zachraňuje posádku další íránské lodi

Srílanské úřady se snaží zachránit posádku z další íránské lodi, která se nachází u břehů ostrova. Píše to agentura Reuters s odkazem na mluvčího místní vlády. Íránské revoluční gardy tvrdí, že ráno v Perském zálivu zasáhly americký tanker, který poté vzplál, uvedla íránská agentura Tasním.
před 4 hhodinami
Načítání...