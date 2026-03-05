Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izraelská armáda vyzvala stovky tisíc obyvatel jižního předměstí Bejrútu Dahíja k okamžité evakuaci. Napsala to agentura AFP. Lidé mají odcházet pouze směrem na sever a na východ. Jakýkoliv pohyb jižním směrem může podle armády znamenat ohrožení životů.
Server The Times of Israel označil tuto výzvu za bezprecedentní. Izraelská armáda vydávala v minulosti pouze výzvy k evakuaci konkrétních budov a jejich okolí, na které později ze vzduchu udeřila. Předměstí Dahíja je považováno za baštu teroristického hnutí Hizballáh.
Izraelská armáda už ve středu vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi třicet kilometrů od izraelských hranic.
Frustrace vysídlených Libanonců
Když izraelská armáda od pondělí zahájila novou vlnu vzdušných úderů na Bejrút poté, co Hizballáh vyjádřil solidaritu s režimem v Teheránu útoky na Izrael, obyvatelé LIbanonu jsou už frustrovaní a unavení z války.
Řada vysídlených obyvatel podle listu The New York Times (NYT) uvedla, že nejsou spokojeni s tím, že Hizballáh zemi znovu zatáhl do dalšího konfliktu. Někteří příznivci této šíitské skupiny vyjádřili vyčerpání z neustálého násilí, jiní nesouhlasili se špatným načasováním eskalace.
Mnoho válkou zasažených obyvatel právě oslavovalo muslimský svátek ramadán. Pondělní izraelské útoky zasáhly Libanon okolo třetí hodiny ranní (04:00 SEČ), tedy v době, kdy se mnozí před úsvitem probouzeli k jídlu. Z toho, co mělo být tichým a posvátným okamžikem, se podle NYT stala hrůza a útěk.
Pro Rághdu Awádaovou je to jako déjà vu. S mužem a čtyřletým synem opustila domov ve městě Nabatíja na jihu země, které izraelská armáda již několikrát v průběhu posledních dvou let bombardovala. Přestěhovali se tam poté, co izraelské útoky zničily jejich dům v příhraničním městě Chijám během předloňské války.
Awádaová z toho však podle deníku Le Monde odmítá vinit Hizballáh, podle ní by dříve nebo později izraelská armáda v Libanonu útoky obnovila. „Už mě válka unavuje a tato situace mě netěší. Konflikt ale nikdy doopravdy neskončil. Izrael nikdy nedodržel příměří. Tvrdili, že cílí na Hizballáh, ale bylo tam mnoho civilních obětí. Na jihu jsme žili ve strachu,“ řekla podle Le Monde Awádaová.
Porušování klidu zbraní
Navzdory příměří uzavřenému 27. listopadu 2024 izraelská armáda provádí v Libanonu pravidelné vzdušné údery proti cílům, které jsou podle ní spojené především právě s Hizballáhem.
„Ve válce jsme žili dennodenně více než dva roky. Teď je tu válka nová a my už jsme unavení,“ říká podle NYT vysídlená Šádía Šahlaová, která pracuje ve škole na jihu země. Ti, kteří uprchli, popisovali domy ležící v troskách a školní docházku svých dětí, kterou válka opět přerušila.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví podle agentury Reuters uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v zemi zabito 72 lidí včetně sedmi dětí, a dalších 437 bylo zraněno.
Fond OSN pro otázky populace (UNFPA) upozornil, že během dvou dnů bylo registrováno více než 58 tisíc vnitřně vysídlených osob a tisíce jsou stále na útěku. Tato nová vlna se přidává k 65 tísícům lidí, kteří jsou stále vysídleni v důsledku předchozího konfliktu.
